Уникальный античный мавзолей нашли в Южном пригороде Херсонеса

«Данный объект — уникальное сочетание погребального и общественного сооружения. Верхняя часть представляла собой экседру — беседку, обычно устанавливаемую на важных улицах города. Нижняя же часть — мавзолей, или четырехкамерный склеп, причем в двух из них — саркофаги. Такое сочетание погребального и общественного сооружения является уникальным и не имеет аналогов в мире. На данный момент обнаруженная экседра разобрана, будут проводиться работы по ее восстановлению. Сейчас исследователи активно изучают нижнюю, погребальную, часть сооружения, чтобы в дальнейшем законсервировать этот археологический комплекс и наряду с другими впоследствии собрать на новой площадке историко-археологического парка “Херсонес Таврический”», — рассказал научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук, руководитель комплексной экспедиции в Южном пригороде Херсонеса Сергей Львович Соловьев.
Напомним, с апреля 2021 ИИМК РАН при поддержке Фонда «Моя история» и Минобороны России проводит масштабные археологические исследования в рамках проектируемого историко-археологического парка «Херсонес Таврический». За это время была изучена территория площадью около 85 тысяч квадратных метров, обнаружено более 500 археологических комплексов и около 4 миллионов находок.