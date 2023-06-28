В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
20Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии начали выпускать музыкальные пластинки из экопластика

Они стоят столько же, сколько обычные.

Источник: Greenyl

Итальянский стартап Greenyl выпустил музыкальные пластинки без использования поливинилхлорида (ПВХ) — токсичного вида пластика, который практически не перерабатывается. Вместо вредного сырья компания применила перерабатываемый полимер.

Кроме того, в состав эко-пластинок входит сертифицированный переработанный пластик. В будущем основатели стартапа хотят заменить его выловленным из океана пластиком.

Производство «зеленых» пластинок на 80% обеспечивается солнечной энергией. При этом они стоят столько же, сколько обычные — 25−30 евро (2350−2830 рублей).

Экологичные пластинки впоследствии станут вторсырьем, обычные же в основном сжигают, пишет «Европульс». По подсчетам специалистов Greenyl, только в 2022 году в мире было выпущено около 180 миллионов музыкальных пластинок: чтобы компенсировать выбросы парниковых газов, которые возникли из-за их производства, нужно ежегодно высаживать 6 миллионов деревьев.

Недавно ученые выяснили, как очистить океан с помощью мидий. Они оказались идеальным «аппаратом» для переработки микропластика.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экологиямузыкаХорошие новости