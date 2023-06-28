17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии начали выпускать музыкальные пластинки из экопластика
Они стоят столько же, сколько обычные.
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Итальянский стартап Greenyl выпустил музыкальные пластинки без использования поливинилхлорида (ПВХ) — токсичного вида пластика, который практически не перерабатывается. Вместо вредного сырья компания применила перерабатываемый полимер.
Кроме того, в состав эко-пластинок входит сертифицированный переработанный пластик. В будущем основатели стартапа хотят заменить его выловленным из океана пластиком.
Производство «зеленых» пластинок на 80% обеспечивается солнечной энергией. При этом они стоят столько же, сколько обычные — 25−30 евро (2350−2830 рублей).
Экологичные пластинки впоследствии станут вторсырьем, обычные же в основном сжигают, пишет «Европульс». По подсчетам специалистов Greenyl, только в 2022 году в мире было выпущено около 180 миллионов музыкальных пластинок: чтобы компенсировать выбросы парниковых газов, которые возникли из-за их производства, нужно ежегодно высаживать 6 миллионов деревьев.
Недавно ученые выяснили, как очистить океан с помощью мидий. Они оказались идеальным «аппаратом» для переработки микропластика.
Олеся Маевская