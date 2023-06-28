18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии
Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые из Токийского университета нашли на южном склоне Марианской впадины микробов, способных ориентироваться по линиям магнитного поля Земли. Исследование ученых опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.
Анализ гидротермальных источников, в районе которых были обнаружены «магнитные» бактерии, показал, что они могут выживать глубоко под поверхностью океана. Ученые отмечают, что эти микроорганизмы существуют в крайне экстремальной среде, похожей на условия на Земле во время зарождения жизни.
«Глубоководные гидротермальные источники привлекают внимание не только как ареал уникальных морских организмов, но и как возможный аналог среды обитания внеземных форм жизни, — заявил соавтор исследования Йохей Сузуки. — В частности, та среда, где мы обнаружили бактерий, очень похожа на ту, что могла существовать на Марсе, когда на нем еще была вода примерно три миллиарда лет назад».
Найденные бактерии принадлежат типу Nitrospirae. Однако в отличие от сородичей они умеют ориентироваться по линиям магнитного поля Земли благодаря частицам железа в органической мембране — магнитосомам. Образцы были извлечены с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата HYPER-DOLPHIN из гидротермального жерла высотой 2787 метров.
Бактерии собирали с помощью магнита. Данное гидротермальное жерло образовалось в результате того, что морская вода просачивалась через дно, нагреваясь до 400 градусов Цельсия, а затем извергалась, формируя отложения из минералов и металлов. До этого подобных бактерий находили только на суше либо в верхних слоях океана.
Недавно ученые успешно очистили воду хищными бактериями вместо хлора. По словам исследователей, они никак не влияют на человеческий организм.
Олеся Маевская