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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии

Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.

Источник: Shinsaku Nakano et al.

Ученые из Токийского университета нашли на южном склоне Марианской впадины микробов, способных ориентироваться по линиям магнитного поля Земли. Исследование ученых опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.

Анализ гидротермальных источников, в районе которых были обнаружены «магнитные» бактерии, показал, что они могут выживать глубоко под поверхностью океана. Ученые отмечают, что эти микроорганизмы существуют в крайне экстремальной среде, похожей на условия на Земле во время зарождения жизни.

«Глубоководные гидротермальные источники привлекают внимание не только как ареал уникальных морских организмов, но и как возможный аналог среды обитания внеземных форм жизни, — заявил соавтор исследования Йохей Сузуки. — В частности, та среда, где мы обнаружили бактерий, очень похожа на ту, что могла существовать на Марсе, когда на нем еще была вода примерно три миллиарда лет назад».

Найденные бактерии принадлежат типу Nitrospirae. Однако в отличие от сородичей они умеют ориентироваться по линиям магнитного поля Земли благодаря частицам железа в органической мембране — магнитосомам. Образцы были извлечены с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата HYPER-DOLPHIN из гидротермального жерла высотой 2787 метров.

Бактерии собирали с помощью магнита. Данное гидротермальное жерло образовалось в результате того, что морская вода просачивалась через дно, нагреваясь до 400 градусов Цельсия, а затем извергалась, формируя отложения из минералов и металлов. До этого подобных бактерий находили только на суше либо в верхних слоях океана.

Недавно ученые успешно очистили воду хищными бактериями вместо хлора. По словам исследователей, они никак не влияют на человеческий организм.

Олеся Маевская

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