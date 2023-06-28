Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 28 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что помимо денежных средств, которые выделялись компании по линии Минобороны, у «Вагнера» был и свой частный бизнес.

ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ

Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.

В Казахстане по запросу США задержали топ-менеджера бывшей Group-IB

Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). По данным компании, его задержали в Казахстане 22 июня. Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня. Экстрадиции Кислицина добиваются США.

Жители Южной Кореи стали младше из-за смены метода подсчета возраста

В Южной Корее отказались от традиционной системы подсчета возраста, когда человеку исполнялся один год при рождении, а еще год добавлялся с наступлением нового года.

Россияне потеряли интерес к дачным покупкам после скачка спроса год назад

Неизменно востребованными остались лишь триммеры.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта