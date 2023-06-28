18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 28 июня
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Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что помимо денежных средств, которые выделялись компании по линии Минобороны, у «Вагнера» был и свой частный бизнес.
Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.
Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). По данным компании, его задержали в Казахстане 22 июня. Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня. Экстрадиции Кислицина добиваются США.
В Южной Корее отказались от традиционной системы подсчета возраста, когда человеку исполнялся один год при рождении, а еще год добавлялся с наступлением нового года.
Неизменно востребованными остались лишь триммеры.