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28 июня, источник: Lenta.Ru

Стало известно о госпитализации Мадонны

Американскую певицу Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. Об этом сообщает PageSix.

Источник: Reuters

По словам менеджера певицы, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В настоящее время Мадонна пришла в себя и находится под медицинским наблюдением. Отмечается, что рядом с исполнительницей находится ее дочь, модель Лурдес Леон.

В апреле Мадонна поделилась видеозаписью с репетиции нового тура и насторожила поклонников. 64-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором она танцует и поет в мини-платье и кружевных чулках черного цвета. Также на размещенных кадрах видно, как артистка сидит верхом на мужчине, личность которого не раскрывается. Подписчиков смутило поведение певицы, в связи с чем они предложили ей проверить психическое здоровье.

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