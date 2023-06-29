«Узнают — зарежут». Как русские гонят алкоголь в суровой исламской стране

Ольга из Пскова и её сербский муж Горан работают в Саудовской Аравии уже пять лет. По их словам, ежедневной потребности в алкоголе никогда не испытывали. Однако в первый год переселения в Эр-Рияд вынужденная трезвость их замучила. «Мне не нужно каждый день квасить, — объясняет Ольга. — Но хочется иногда за стейком пропустить бокал вина, в жару — стакан пива, а невозможно». В свободной продаже в Саудовской Аравии спиртного нет, это строжайше запрещено: местные жители за распитие «горячительного» подвергаются битью плетьми, иностранцев обычно штрафуют и депортируют. Даже если вы въехали по безобидной туристической визе и таможня найдёт в чемодане хотя бы банку пива, вам грозит 500 долларов штрафа и моментальная высылка из страны. На «чёрном рынке» цены на вкусные напитки бешеные — бутылка самого дешёвого шотландского виски стоит $370, водка — $240, банка пива — $25 (!). «При таком раскладе у спекулянтов ничего покупать не будешь, — вздыхает Ольга. — Можно, конечно, ездить в Дубай или Бахрейн, где алкоголь продаётся свободно, но тратить 8 часов на дорогу, деньги на бензин и гостиницу не очень хочется. Вот и пришлось изобрести выход. Этим не только мы занимаемся или вообще славяне. Вы в любой дом зайдите, где иностранцы живут в Саудовской Аравии, — все гонят, ведь иначе жизни нет никакой».
«Похмелье выходит жестокое»
По словам уроженки Архангельска Марии, работающей в технопарке Эр-Рияда, больше всего среди гастарбайтеров в королевстве популярен низкокачественный и дешёвый алкоголь. Индусы и филиппинцы производят самогон «садыки», очень крепкий — не менее 60 градусов. Русские его не употребляют. «На запах и вкус — словно ацетон, — морщится Мария. — И травятся им постоянно. Такое пить — себя не уважать». Сама же Мария делает вино из… пакетированного виноградного сока. «Я нашла один в магазине, он максимально натуральный — импортный, из Дании, — рассказывает она. — Ну и дальше без проблем — добавишь дрожжи, сахар, он забродит, настоится — вот вино и получается. Конечно, с хорошими сортами вин никакого сравнения, но разве у нас есть выбор? Правда, похмелье от него неожиданно выходит жестокое, поэтому пью аккуратно — пару бокалов с жаренным на гриле мясом».
Ром наши граждане готовят из концентрата для мармелада — его, как правило, перегоняют самогонным аппаратом, а затем добавляют для вкуса разные травы. «Аппарат заказывается в интернете на “Али-экспресс”, — объясняет Ольга. — Но всегда по частям, чтобы не вызвать подозрений у таможни. Это дольше и дороже, чем целиком, однако иного выхода нет. Сначала корпус доставляют, потом змеевик и так далее. Таможня не может понять, для чего эти детали, и пропускает». Дальше уже проще, сахар в продаже есть везде. Гонят из слив, абрикосов, винограда. Как гордится Ольга, «в результате тройной перегонки получается крайне качественно, прямо-таки как слеза».
Варят дома, получается неплохо
С пивом, как выясняется, ещё проще. Детали для мини-заводика для производства пенного под санкции саудовских властей не попадают — со спиртом всё ясно, а тут непонятно, что это такое. То же самое и с заказом через интернет доставки из-за границы хмеля и солода. Саудовские таможенники прекрасно осознают, что такое алкоголь (и напрямую ящик пива вы не закажете), но компоненты им незнакомы. Если привезти хмель и солод из Дубая и Бахрейна — это тоже не возбраняется. Пиво на подобных мини-заводиках варится на удивление неплохое. Граждане России угощали меня в Эр-Рияде сортом IPA: из-за особого вида хмеля у него цитрусовый привкус… Так знаете, попросту один в один. Пиво насыщенное, ароматное, ну натурально крафтовое по вкусу. «Конечно, самое лучшее пиво в “компаундах” у чехов и немцев, — смеётся Ольга. — Ну, тут уже понятно, у них в крови умение пиво варить в абсолютно любых условиях, если даже раньше за него не брались». Среди граждан России популярен также домашний ликёр «лимончелло», ибо чего там — берёшь лимоны, сахар, перегоняешь да настаиваешь.
«Тут можно в любой жилой комплекс иностранцев заходить, и в половине квартир как минимум окажутся мини-заводики для пива и самогонные аппараты, — говорит Наталья из Петербурга, преподающая английский язык в Джидде. — Я согласна с остальными — лично я спокойно проживу год или больше без алкоголя. Но знать, что ты за пять лет ни разу не выпьешь шампанского на Новый год или пива в жару, довольно грустно: цену же “чёрного рынка” я платить не собираюсь. Ну и срабатывает просто русский стиль — когда всё можно, наш человек к предмету равнодушен. Как только ему запретить — он моментально пытается добиться желаемого любым путём. Так и с алкоголем в Саудовской Аравии. Я не помню, чтобы полиция приходила с обыском, такого нет. Вечером иностранцы сидят у себя на верандах, спокойно пьют пиво или самодельный виски. О каких-либо доносах я не слышала. Но конечно, это строго на “своей территории”. “Набухаться” и гулять по улицам — я никому не посоветую». Сама же Наталья делает «джин» — настаивает медицинский спирт на можжевельнике. «Тут главное — найти именно хороший спирт, — считает она. — И тогда проще. Но с ним сложно, поэтому в ходу фруктовая водка. Из фруктов легче перегнать, в них много сахара. Я пила водку из черешни, мандаринов, инжира. Знакомый, профессор из Ростова, так прилично гонит, аж 50 градусов выходит. Вначале я боялась. Думаю — здесь же шариат, узнают, что я джин произвожу: зарежут. А позже расслабилась. Все делают, все пьют. Наших не остановить».
В начале перестройки у Михаила Горбачёва не получилось заставить наш народ прекратить пить. У властей Саудовской Аравии это тоже не особенно выходит. В своё время Остап Бендер знавал рецепты двухсот самогонов: особенно тот, что гнали из табуретки. Это, разумеется, шутка, но недалёкая от истины. Жители России сумеют извлечь алкоголь из чего угодно. Тем более — если спиртное стоит сумасшедших денег у спекулянтов. «Я зачастую не пью по месяцу-два подряд, — признаётся Мария. — Но просто хочу, чтобы у меня ром в холодильнике стоял, да и всё. Так как-то на душе спокойнее, даже если за него депортация полагается».