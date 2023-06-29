10:31 (мск), источник: РБК Life
Пенсия по потере кормильца. Кто и сколько может получить в 2023-м
И что делать, если выплата не пришла.
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Пенсия по потере кормильца помогает снизить финансовую нагрузку на семью, которая потеряла близкого человека. Причем выплата не может быть ниже определенного уровня. Сколько получают дети и другие родственники умершего кормильца, как оформить выплату и какие документы потребуются — в материале РБК Life.
Пенсия по потере кормильца — это социальная выплата, которая положена нетрудоспособным членам семьи умершего или пропавшего без вести человека, если тот их обеспечивал.
Страховая пенсия по потере кормильца назначается иждивенцам умершего, если тот работал хотя бы один день по трудовому договору.
Социальная пенсия по потере кормильца назначается, если у умершего или пропавшего без вести вообще не было страхового стажа.
Пенсия по государственному обеспечению положена иждивенцам умерших военнослужащих, космонавтов, жертв техногенных и радиационных катастроф.
Пример: у восьмилетней Маши в ДТП погибает отец, девочку воспитывает только мать. Маша будет получать страховую пенсию по потере кормильца, так как ее отец официально работал и имел трудовой стаж. Если бы отец Маши никогда не работал или работал неофициально и не имел трудового стажа, то девочка получала бы социальную пенсию по потере кормильца. Если бы отец Маши был военным, погибшим при исполнении долга, то Маше была бы положена государственная пенсия по случаю потери кормильца.
Пенсию по потере кормильца получают люди, которые находились на иждивении у умершего, то есть полностью зависели от него в материальном плане. При этом получатели выплат должны быть нетрудоспособными. На пенсию по потере кормильца могут претендовать:
Страховая пенсия по потере кормильца
Размер страховой пенсии по потере кормильца зависит от страхового стажа умершего и количества накопленных баллов. Пенсия суммируется с фиксированной выплатой, которая составляет 50% от выплаты к пенсии по старости. В 2023 году фиксированная надбавка к пенсии по потере кормильца составляет 3784 ₽, при этом круглые сироты получают ее полностью, то есть 7567 ₽ Рассчитать пенсию по потере кормильца можно по формуле:
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца. СПК — стоимость одного пенсионного балла на момент назначения пенсии (в 2023-м — 123,77 ₽).
Социальная пенсия по потере кормильца
Социальную пенсию выплачивают несовершеннолетним детям и студентам очной формы до 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей, а также детям умершей матери-одиночки. В 2023 году социальная пенсия составляет:
Пенсия по государственному обеспечению назначается членам семей военнослужащих, космонавтов, людей, пострадавших при радиационных и техногенных катастрофах. Полный перечень получателей можно уточнить на сайте Социального фонда России (СФР).
Государственная пенсия не зависит от страхового стажа умершего кормильца, а на ее размер влияет причина смерти. Например, если военнослужащий проходил службу по призыву и погиб из-за военной травмы, иждивенцы будут получать 200% от социальной пенсии. Пенсия людей, потерявших кормильца-контрактника, в таком случае составит 50% от денежного довольствия умершего.
По закону пенсия по потере кормильца не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, которая установлена в регионе. Если после всех расчетов пенсия иждивенца окажется недостаточной, ему назначат социальную доплату. Ее размер варьируется в зависимости от региона и от размера пенсии.
Пенсия по потере кормильца умножается на районный коэффициент, который действует на Крайнем Севере, приравненных к нему территориях и некоторых других регионах страны. Также как минимум раз в год размер пенсии индексируется в соответствии с инфляцией.
Подать пакет документов на получение пенсии можно через Госуслуги, в отделении СФР, по почте или в многофункциональном центре (МФЦ).
Перед обращением человеку нужно собрать пакет документов, которые докажут его право на соцвыплаты:
Полный перечень необходимых бумаг лучше уточнять в СФР.
С 2024 года страховую и социальную пенсии по потере кормильца будут назначать в беззаявительном порядке. После поступления сведений о смерти кормильца, СФР примет решение о выплате пенсии его несовершеннолетним детям в течение пяти дней.
Онлайн через Госуслуги
Для подачи заявления через Госуслуги потребуется подтвержденная учетная запись.
Зайти на портал Госуслуги или найти в разделе «Пособия, пенсии и льготы» пункт о назначении пенсий СФР.
Заполнить электронное заявление. Приложить к нему необходимые отсканированные документы. Проверить, правильно ли введены данные.
Отправить заявление.
Личный визит в СФР, МФЦ
Прийти в территориальное отделение Социального фонда России или МФЦ.
Заполнить бланк на получение пенсии по потере кормильца. Скачать форму можно по этой ссылке.
Подать документы.
Социальный фонд рассмотрит заявление за пять дней, если у него уже будут все сведения, необходимые для назначения пенсии. Если же эти документы есть только на руках у заявителя, заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если пакет бумаг неполный, можно донести недостающие справки в течение трех месяцев. Тогда днем обращения за пенсией будет считаться день подачи заявления, это повлияет на скорость выплаты.
По общим правилам пенсию по потере кормильца выплачивают:
Выплаты могут отменить, если получатель потеряет на них право. Например, когда иждивенцу кормильца, за которым ухаживает получатель, исполнится 14 лет, или если человеку не продлят инвалидность с детства после совершеннолетия.
Пенсию по потере кормильца выплачивают только тем, кто проживает на территории России. К примеру, у 35-летней Ольги есть 8-летняя дочь Маша. Маша получает страховую пенсию по потере кормильца, так как ее отец погиб в ДТП. Ольга вместе с Машей переезжает по рабочей визе в Канаду на постоянное место жительства. Ребенок теряет право получать пенсию по потере кормильца от России, так как фактически проживает на территории другого государства.
Дети, которые остались без попечения родителей, также имеют право на льготы при поступлении в вузы. Родственники погибших военных получают компенсацию по оплате ЖКУ и возможность бесплатно съездить в санаторий.
С 1 июня 2023-го школьникам и студентам колледжей, которые достигли совершеннолетия в течение учебного года, страховую пенсию по потере кормильца будут автоматически продлевать до 1 сентября года окончания обучения.
Если пенсия назначена, но выплата не приходит, это может быть связано с техническими трудностями, долгим документооборотом, выходными или праздничными днями. Когда пенсия задерживается больше чем на две недели, стоит подать письменную или электронную жалобу в СФР, посоветовал Сергей Гебель. Ее должны рассмотреть в течение 15 дней.