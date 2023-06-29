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11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Неожиданный Экзюпери: интересные факты о писателе

29 июня 1900 года родился Антуан де Сент-Экзюпери. Архитектор, конструктор, летчик, герой Второй Мировой войны и, конечно же, писатель. Этот разносторонне одаренный человек написал «Маленького принца» и еще множество значимых и увлекательных произведений, но многие из нас полюбили автора именно за эту мудрую, добрую и светлую книгу. В честь дня рождения Антуана мы собрали несколько интересных фактов из его биографии, которые, возможно, удивят даже фанатов писателя.

Источник: AFP 2022

Антуан де Сент-Экзюпери происходил из обедневшего дворянского рода. Титул писателя — виконт: во Франции это посередине между бароном и графом.

Свою профессию он выбрал в 12 лет. Тогда маленький Антуан впервые полетел на самолете в качестве пассажира. Это привело мальчика в такой восторг, что любовь к авиации осталась с ним навсегда. Будучи ребенком, Экзюпери даже пытался собрать самолет из старого велосипеда, простыней и проволоки. Антуан и название для своего творения придумал, по-русски оно звучало бы как «велосипедолет».

Будущий писатель провалил экзамены в Высшее военно-морское училище, после чего взял частные уроки у профессиональных летчиков. Спустя три года он получил официальный диплом летчика.

Мечтой Экзюпери было пролететь на самолете от Парижа до Вьетнама. Скопив достаточно денег, он купил самолет, но на полпути разбился и чудом остался жив. Он уже умирал от жажды в пустыне, когда на него наткнулись местные кочевники-бедуины, которые и спасли жизнь писателя. В общей сложности в мирное и военное время Экзюпери терпел крушение за штурвалом самолета 15 раз.

Автор «Маленького принца» служил как гражданским летчиком, так и военным. А еще он некоторое время работал на почтовых авиалиниях.

Первую сказку Экзюпери написал, когда ему было шесть лет. В школе он продолжал писать и даже создал приключенческую драму в стихах, которую читал своим друзьям и одноклассникам.

Свое первое произведение писатель опубликовал в 26 лет. Это был напечатанный в журнале рассказ «Летчик».

Прообразом главной героини «Маленького принца» — своенравной розы — считают жену писателя Консуэло. Женщина с латиноамериканскими корнями отличалась вздорным нравом. А в роли лиса выступила лучшая подруга Экзюпери Сильвия Рейнхардт.

Экзюпери погиб 31 июля 1944 года вблизи острова Риу у Марселя. Многие годы его гибель оставалась тайной — он был сбит во время выполнения боевого задания. Тело так и не отыскали, лишь в 2000 году были найдены обломки самолета Lockheed P-38 Lightning, на котором Антуан поднялся в небо.

Олеся Маевская

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