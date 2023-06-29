Неожиданный Экзюпери: интересные факты о писателе

Антуан де Сент-Экзюпери происходил из обедневшего дворянского рода. Титул писателя — виконт: во Франции это посередине между бароном и графом.
Свою профессию он выбрал в 12 лет. Тогда маленький Антуан впервые полетел на самолете в качестве пассажира. Это привело мальчика в такой восторг, что любовь к авиации осталась с ним навсегда. Будучи ребенком, Экзюпери даже пытался собрать самолет из старого велосипеда, простыней и проволоки. Антуан и название для своего творения придумал, по-русски оно звучало бы как «велосипедолет».
Будущий писатель провалил экзамены в Высшее военно-морское училище, после чего взял частные уроки у профессиональных летчиков. Спустя три года он получил официальный диплом летчика.
Мечтой Экзюпери было пролететь на самолете от Парижа до Вьетнама. Скопив достаточно денег, он купил самолет, но на полпути разбился и чудом остался жив. Он уже умирал от жажды в пустыне, когда на него наткнулись местные кочевники-бедуины, которые и спасли жизнь писателя. В общей сложности в мирное и военное время Экзюпери терпел крушение за штурвалом самолета 15 раз.
Автор «Маленького принца» служил как гражданским летчиком, так и военным. А еще он некоторое время работал на почтовых авиалиниях.
Первую сказку Экзюпери написал, когда ему было шесть лет. В школе он продолжал писать и даже создал приключенческую драму в стихах, которую читал своим друзьям и одноклассникам.
Свое первое произведение писатель опубликовал в 26 лет. Это был напечатанный в журнале рассказ «Летчик».
Прообразом главной героини «Маленького принца» — своенравной розы — считают жену писателя Консуэло. Женщина с латиноамериканскими корнями отличалась вздорным нравом. А в роли лиса выступила лучшая подруга Экзюпери Сильвия Рейнхардт.
Экзюпери погиб 31 июля 1944 года вблизи острова Риу у Марселя. Многие годы его гибель оставалась тайной — он был сбит во время выполнения боевого задания. Тело так и не отыскали, лишь в 2000 году были найдены обломки самолета Lockheed P-38 Lightning, на котором Антуан поднялся в небо.