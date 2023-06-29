13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сколько тропических лесов исчезает каждые пять секунд
За 2022 год люди вырубили или выжгли джунгли размером больше, чем Нидерланды.
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В 2022 году с лица Земли исчезли тропические леса площадью больше, чем Швейцария или Нидерланды. Большая часть из них была уничтожена, чтобы освободить место для содержания крупного рогатого скота и засевания различных культур.
По данным Института мировых ресурсов (WRI), это значит, что каждые пять секунд на Земле сжигают или вырубают практически футбольное поле взрослых тропических деревьев. Это около 7140 квадратных метров, что на 10% больше по сравнению с показателями 2021 года, пишет Phys.org.
Из-за уничтожения тропиков в атмосферу выбросилось 2,7 миллиарда тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам сжигаемого топлива в Индии, самой густонаселенной стране мира. Больше всего от потери тропических лесов страдает Бразилия, на нее приходится примерно 43% мирового объема. На Республику Конго приходится 13% лесопотерь, на Боливию — 9%.
За прошлый год во всем мире было уничтожено более 41 тысячи квадратных километров тропических лесов, что делает 2022-й четвертым самым разрушительным годом для тропиков за два десятилетия. Ученые опасаются, что изменение климата и вырубка в совокупности могут вызвать ускорение перехода бассейна Амазонки из тропических лесов в саванны, что может серьезно изменить погоду не только в Южной Америке, но и во всем мире.
Недавно ученые выяснили, что биоразнообразие в Африке и Латинской Америке под угрозой из-за масличной пальмы. Исследователи призвали к срочной защите территорий, которые являются ареалом обитания большого количества видов.
Олеся Маевская