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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый предложил добывать ценные металлы из магмы вулканов

Это может стать альтернативой традиционным способам добычи.

Одним из препятствий на пути к низкоуглеродному будущему является огромный рост спроса на металлы. Ожидается, что к 2050 году производство лития должно будет увеличиться в 10 раз, кобальта — в шесть раз, а серебра — в два раза. Даже самая эффективная система переработки не может удовлетворить этот спрос, а традиционные способы добычи полезных ископаемых энергоемки и наносят ущерб окружающей среде.

В интервью для Geoscientist Джонатан Дэвид Бланди, профессор Королевского общества в Школе наук о Земле Оксфордского университета и почетный профессор Бристольского университета, предложил добывать ценные металлы из магмы вулканов, одновременно производя геотермальную энергию. Магма богата металлами, а такие действующие вулканы, как Этна в Италии, выделяют около 20 тонн меди и 10 килограмм золота в день в виде газов.

Извлечение ресурсов из вулканического газа пока маловероятно, но их добыча из нижележащих слоев имеет реальный потенциал. Металлы сверхконцентрированы в газах, а магму можно использовать для производства геотермальной энергии, потенциально делая процесс добычи углеродно-нейтральным. На данный момент горнодобывающие компании обращают внимание на глубоководные залежи, но добыча ресурсов в этих местах не только технически сложна, но и чревата необратимым ущербом для уникальной океанской среды.

Недавно в Тихом океане нашли подводный вулкан в форме кекса. Его высота составляет почти километр.

Олеся Маевская

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