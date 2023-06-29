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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ускоритель элементарных частиц из России очистит воды Амазонки

Также его можно будет использовать для стерилизации медицинского оборудования.

Источник: ИЯФ

Работники Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН сообщили, что созданный ими ускоритель элементарных частиц вскоре будет очищать Амазонку. Аппарат, разработанный совместно с партнерами из Института электронно-пучковых технологий (EB-tech Co., Ltd., Южная Корея), отправили в бразильский Институт энергетических и ядерных исследований (IPEN).

Ускоритель поможет обеззаразить и очистить реки в бассейне Амазонки, в которые стекают сточные воды. К слову, площадь бассейна водной артерии составляет более 7 миллионов кв. километров. Также аппарат можно будет использовать для пастеризации, стерилизации медицинского оборудования и модификации проводниковых приборов.

«Такая установка подходит для проведения экспериментов вне стационарных лабораторий. Обычно промышленные ускорители располагаются в бетонных бункерах, но данная модель проектировалась специально под определенные задачи заказчика и представляет собой компактный ускоритель со свинцовой защитой, установленный в большегрузном трейлере», — рассказал кандидат технических наук Алексей Корчагин.

Недавно ученые успешно очистили воду хищными бактериями вместо хлора. По словам исследователей, они никак не влияют на человеческий организм.

Олеся Маевская

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