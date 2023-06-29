В Италии начали выпускать музыкальные пластинки из экопластика Они стоят столько же, сколько обычные.
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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 29 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Госдуме объяснили попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей.

Кремль ответил на вопрос о доверии Путина к Суровикину
Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, по линии военных работает прежде всего с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

В школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»
Сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы.

Россия ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой, не отказываясь при этом от гражданства собственного государства.

Путин призвал помочь российским производителям «раскрутиться»
Президент заявил, что монополия и доминирование не могут длиться вечно.

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