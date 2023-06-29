18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
На наволочках нашли больше микробов, чем на сиденье унитаза
Их оказалось больше в 17 тысяч раз.
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Сотрудники сети магазинов постельного белья и матрасов в рамках эксперимента попросили добровольцев принести их продукцию на разных стадиях использования с момента последней стирки. Они хотели узнать, как быстро пачкается белье и зависит ли этот показатель от степени чистоты матраса.
Результаты исследования опубликованы на сайте компании. В руки исследователей попали постельные принадлежности, использовавшиеся до четырех недель, а также матрасы, которые не стирались от года до семи лет.
Выяснилось, что за неделю наволочки и простыни накапливают от трех до пяти миллионов колониеобразующих единиц микробов (КОЕ) на квадратный дюйм, а к четвертой неделе их количество доходит до 12 миллионов. Исследователи отмечают, что постиранные неделю назад наволочки содержат в 17 тысяч раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
Также тесты показали, что подушки накапливают пот и мертвые клетки кожи, которые служат едой для пылевых клопов. Поэтому авторы статьи советуют менять наволочки минимум два раза в неделю и не забывать менять остальные постельные принадлежности.
Недавно ученые нашли 30 тысяч новых вирусов в ДНК микробов. Исследователи полагают, что это их механизм защиты.
Олеся Маевская