Стало известно, как изменился отдых россиян за последнее десятилетие

По данным нового исследования, в топ предпочтений россиян вошли пляжный отдых, пребывание дома или на даче, а также культурно-познавательный туризм. Большинство (51%) опрошенных хотели бы выбрать для «перезагрузки» пляжный отдых, а вот отдых на даче привлекает 44% жителей нашей страны. На третьем месте — пребывание дома и поездки в другие города с культурно-познавательными целями. Среди приверженцев такого времяпровождения — 42%.
Экскурсионный туризм хотели бы выбрать 42% респондентов, и это чаще — работающие женщины с высшим образованием и невысоким доходом. Практически каждый третий житель (27%) выразил запрос на активный отдых (походы, рыбалка, охота, поездки на горнолыжные курорты и т. д.). Каждый четвёртый предпочитает санаторно-курортное лечение (23%), пятый — отдых в пансионате (19%).
Познавательный отдых в этом году впервые за десять лет вошёл в топ предпочтений. А вот любовь к дачному отдыху, согласно исследованию, впервые вошла в топ в 2013 году: из-за скачка валют россияне стали более экономными, после чего такой формат стали выбирать ежегодно (18−20% в 2013 году; 42−44% в 2023 году). Кроме того, выявлена тенденция к увеличению количества интересов у россиян: раньше они предпочитали один вид времяпровождения, а теперь — несколько.
«В ближайшие годы экскурсионный отдых будет географически локализован преимущественно в регионах нашей страны, каждый из которых, безусловно, имеет десятки культурных, исторических и природных достопримечательностей. Тренд на впечатления открывает перспективные возможности для развития туристических зон страны, а значит, бизнесу необходимо поработать в этом направлении», — пояснил заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.