Как строили самые известные мосты

Название одного из главных символов Лондона объясняется его расположением — мост был построен рядом с Тауэрским замком, стоящем на северном берегу Темзы. Он появился из-за возросшего конного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд. Строился мост согласно проекту Гораце Джонса в конце XIX века на протяжении восьми лет. 244-метровое сооружение с величавыми готическими 65-метровыми башнями на высоте 44 метра, предназначенной для пешеходов. В наши дни эта галерея стала музеем и смотровой площадкой. Кстати, изначально Тауэрский мост был коричневым, однако по случаю юбилея Елизаветы II его перекрасили, сымитировав расцветку государственного флага.
Знаменитый мост Сан-Франциско построен через пролив с одноименным названием и соединяет городской залив с Тихим океаном. Это один из самых узнаваемых мостов в мире. Работы по его возведению длились с 1933 по 1937 годы, во времена Великой депрессии и в период становления города от последствий землетрясения 1906 г. Разработчиком проекта был Джозеф Строусс — лучший инженер того времени по строительству мостов. Золотые ворота был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и вплоть до 1964 года, пока его не обошел нью-йоркский мост Верразано.
Старейший мост США, построенный над проливом Ист-Ривер, соединяет два района Нью-Йорка — Бруклин и Манхэттен. Примечательно, что вместо него вполне мог быть подземный переход. На строительство моста ушло целых 13 лет (1869−1883 гг.). Все работы велись под руководством инженера Джона Реблинга, который предложил заменить чугун сталью и даже не побоялся продемонстрировать плюсы прочность своей конструкции в день открытия: 24 мая 1883 года представители городской власти прошлись по ней со слонами. Бруклинский мост состоит из 3 зон, две из которых предназначаются для автомобилей, а 3-я — для велосипедистов и пешеходов. Она находится в центре и приподнята над проезжими частями: так инженер Реблинг хотел показать превосходство людей над машинами.
Этот висячий автодорожный мост считается самым высоким в мире — одна из его опор достигает в высоту 341 м (немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке). Виадук был создан по договору концессии французского правительства с группой «Eiffage», французской конструкторской компанией, в которую в том числе входят мастерские Густава Эйфеля, построившего Эйфелеву башню. Над разработкой проекта грандиозного сооружения трудился инженер Мишель Вирлоге, известный созданием вантового моста в Нормандии. Благодаря появлению Виадука Мийо стало доступным высокоскоростное передвижение из Парижа в Безье транзитом через Клермон-Ферран. Разработанный Вирлоге мост был построен примерно за 3 года, на что было потрачено 394 баснословных миллиона евро.
Понте Веккьо, или Старый Мост — настоящий архитектурный памятник, возведенный еще в XIV веке. Мост славится не только тем, что вокруг него построены лавочки, как было распространено во времена Медичи, но и тем, что это единственный мост, уцелевший после событий Второй Мировой войны. Еще раньше Понте Веккьо пережил падение Римской империи. Свой нынешний облик мост приобрел в далеком 1345 году, после сильнейшего наводнения и разработки нового проекта мастером Нери ди Фьораванти. Сейчас мост состоит из 3 прочных арок, достигающих в длину до 30 м.
Изначально на его месте находился понтонный мост, возведенный в 1181 г. по проекту Николо Бараттьери. Но стоило появиться рынку Риальто, и в городе возникла необходимость замены существующего моста более прочным. Так в 1250 г. появился новый деревянный мост, выполненный в виде арки. Для удобства высоких судов эта арка размыкалась в центральной части. Мост, однако, не выдержал испытания огнем: в 1310 г. он был значительно поврежден во время пожара, а в 1444 г. развалился, не выдержав огромной толпы горожан. Современный 28-метровый каменный мост появился уже в 1591 г. благодаря стараниям архитектора Антонио да Понте.
В 1357 году Карл IV поручил Петру Парлеру, архитектору Собора Святого Вита, обновить мост Джудит-Хевти XII века, который был смыт наводнениями в 1342 году. Новая конструкция была завершена в 1390 году и названа в честь правителя. Карлов мост на реке Влтаве расположен в исторической части Праги: он соединяет Старе-Место и Малу-Страну — средневековые районы чешской столицы. Мощное полукилометровое сооружение состоит из 16 тяжелых арок, сложенных из природного камня, и украшено бронзовыми статуями католических святых. Это самый знаменитый каменный готический мост в мире и одна из самых посещаемых достопримечательностей Праги.