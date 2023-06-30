«Одноклассники» покажут несколько шоу про популярные хобби россиян

Увидеть шоу можно в сервисе «Увлечения», а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети.
Тематики для шоу были выбраны неслучайно. Из всех хобби отобрали сезонные увлечения пользователей соцсети и популярные активности из «Увлечений» — сервиса ОК, который ежемесячно посещают более 22 миллионов человек.
Первым шоу в линейке стало «Мое хобби лучше». Ведущие Екатерина Скулкина и Олег Верещагин разрушают стереотипы о мужских и женских хобби и показывают, что для увлечения нужно лишь желание. Например, Екатерина попробует освоить рыбалку, дрифт, а Олег — йогу и гончарное ремесло. Эпизоды шоу выходят эксклюзивно в ОК каждый вторник.
Контент популярных блогеров, а также личные видео пользователей ОК будут использованы в шоу «В мире домашних животных». Из него зрители найдут ответы на вопросы о том, как подготовиться к появлению в семье питомца, какие породы животных станут лучшими друзьями для детей и почему важно не пропускать и делать прививки домашнему питомцу и многие другие. Также в шоу поделятся лайфхаками по уходу за животными, дрессировке и советами от экспертов.
Линейку кулинарного контента в ОК пополнит целая коллекция программ. Шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем. Он приготовит по необычным, но простым рецептам, которые смогут удивить гостей, а также поделится секретами, которые помогут при готовке на природе. Например, зрители узнают, как выбрать универсальные шампуры, почистить мангал, как правильно мыть и хранить зелень и многое другое.
Тревел-шоу «ОК, мам, поехали» запустится 7 июля. В нем телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта откроют для людей разного поколения новые увлечения и вместе с ними опробуют их на себе.