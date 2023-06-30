Российский ускоритель элементарных частиц очистит воды Амазонки Также его можно будет использовать для стерилизации медицинского оборудования.
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
12Работа ПМЭФ-2023
Главное
Спецоперация на Украине
12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Одноклассники» покажут несколько шоу про популярные хобби россиян

В течение всего лета в «Одноклассниках» будут выходить шоу, посвященные различным популярным хобби россиян: путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим увлечениям. Зрители смогут узнать оригинальные рецепты блюд для дома и дачи, отправиться в виртуальное путешествие по городам России, получить полезные советы от профессионалов по содержанию своих питомцев и даже выбрать для себя новые необычные хобби.

Источник: РИА "Новости"

Увидеть шоу можно в сервисе «Увлечения», а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети.

Тематики для шоу были выбраны неслучайно. Из всех хобби отобрали сезонные увлечения пользователей соцсети и популярные активности из «Увлечений» — сервиса ОК, который ежемесячно посещают более 22 миллионов человек.

Первым шоу в линейке стало «Мое хобби лучше». Ведущие Екатерина Скулкина и Олег Верещагин разрушают стереотипы о мужских и женских хобби и показывают, что для увлечения нужно лишь желание. Например, Екатерина попробует освоить рыбалку, дрифт, а Олег — йогу и гончарное ремесло. Эпизоды шоу выходят эксклюзивно в ОК каждый вторник.

Контент популярных блогеров, а также личные видео пользователей ОК будут использованы в шоу «В мире домашних животных». Из него зрители найдут ответы на вопросы о том, как подготовиться к появлению в семье питомца, какие породы животных станут лучшими друзьями для детей и почему важно не пропускать и делать прививки домашнему питомцу и многие другие. Также в шоу поделятся лайфхаками по уходу за животными, дрессировке и советами от экспертов.

Линейку кулинарного контента в ОК пополнит целая коллекция программ. Шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем. Он приготовит по необычным, но простым рецептам, которые смогут удивить гостей, а также поделится секретами, которые помогут при готовке на природе. Например, зрители узнают, как выбрать универсальные шампуры, почистить мангал, как правильно мыть и хранить зелень и многое другое.

Тревел-шоу «ОК, мам, поехали» запустится 7 июля. В нем телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта откроют для людей разного поколения новые увлечения и вместе с ними опробуют их на себе.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Хорошие новости