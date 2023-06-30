15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Район Канзаса два месяца не получает почту из-за «злой собаки»
Ее, возможно, даже не существует.
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Жители квартала 3000 на Южной 46-й террасе в Канзас-Сити (США) не получают почту с 29 апреля. UPI передает, что всему виной мистический «злобный пес».
В конце апреля жителям района пришло уведомление от почтовой службы о том, что животное создает опасные условия для работников доставки. При этом никто не знает, что это за собака.
Лиза Уайт, одна из немногих владельцев собак, сказала: «Каждое утро я выгуливаю своего питомца, но ни разу не встречала других собак».
Представитель почтовой службы США по связям со СМИ Марк Инглетт на этой неделе заявил, что доставка почты будет возобновлена, поскольку ситуация с собакой разрешилась. Однако он не стал уточнять детали произошедшего.
Почта — один из наиболее известных способов получить послание, но далеко не самый оригинальный. Недавно, к годовщине проведения первой в России линии телефонной связи, мы подготовили подборку самых необычных средств коммуникации.
Олеся Маевская