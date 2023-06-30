16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
80-летний житель Вьетнама заявил, что не спал 60 лет
Ученые уверены, что он не осознает, где сон, а где реальность.
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Тай Нгок, 80-летний фермер из Вьетнама, утверждает, что не спит уже 60 лет с тех пор, как в молодости слег с лихорадкой. Семья Тая, а также его друзья и соседи говорят, что никогда не видели его спящим.
Как пишет Odditycentral, мужчина настаивает на том, что полное отсутствие сна никогда не сказывалось на нем негативно, хотя большинство людей не могут прожить и дня без хотя бы нескольких часов сна.
В возрасте 20 лет Тай с трудом пережил сильнейшую лихорадку, и с тех пор якобы не может уснуть. Он утверждает, что перепробовал самые разные средства и лекарства, но ему ничего не помогло.
Поскольку пенсионер никогда не соглашался пройти надлежащее обследование у специалистов, занимающихся проблемами со сном, слова Тая и близких ему людей являются единственными доказательствами его истории. Интересно, что он не единственный человек, который утверждает, что страдает многолетней бессонницей.
По мнению врачей, мужчина может ненадолго засыпать и просто не знать об этом. Доктор Викас Вадхва из Службы сна в Австралии сказал, что некоторые люди, страдающие бессонницей, не могут отличить бодрствование от сна.
Поэтому специалисты считают, что 80-летний Нгок вполне может дремать в течение дня. Нескольких таких перерывов достаточно, чтобы сохранять бодрость и ясность ума.
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Олеся Маевская