17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заместителя мэра Хельсинки поймали с поличным, когда он рисовал граффити
Чиновник отвечает за городскую культуру и досуг.
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Пааво Архинмяки, одному из четырех заместителей мэра Хельсинки, грозит судебный иск, большой штраф и отставка. Его поймали с поличным при нанесении граффити из баллончика в железнодорожном тоннеле, сообщает Huffpost.
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии сообщило, что уборка незаконного граффити обошлась городу примерно в 3500 евро (почти 340 тысяч рублей). Архинмяки принес извинения за свой поступок, но отказался уходить в отставку.
Эксперты по уличному искусству считают, что работы 46-летнего заммэра были вдохновлены нью-йоркскими граффити 1970-х годов. Инцидент вызвал бурю негодования и дебаты среди жителей Хельсинки в социальных сетях.
Недавно жителям дома в Британии пришлось уничтожить граффити Бэнкси. Оно доставляло слишком много хлопот.
Олеся Маевская