21:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Глава государства поблагодарил весь личный состав ВС РФ, правоохранительных органов и спецслужб «за отвагу, доблесть и верность народу России».
Следствие по делу о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», возбужденному ФСБ, прекращено в связи с прекращением преступных действий.
Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 ₽ (+10,42%), евро — на 11,29 ₽ (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).
Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня. Экстрадиции Кислицина добиваются США.
На берег были выгружены носовой обтекатель батискафа, части его корпуса и хвостовой части.
Беспорядки привели к поджогам зданий и общественного транспорта в нескольких городах страны, кражам из магазинов и применению слезоточивого газа.