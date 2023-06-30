В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
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21:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Путин: военные встали на пути смуты и остановили гражданскую войну

Глава государства поблагодарил весь личный состав ВС РФ, правоохранительных органов и спецслужб «за отвагу, доблесть и верность народу России».

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекратили

Следствие по делу о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», возбужденному ФСБ, прекращено в связи с прекращением преступных действий.

Курс доллара за июнь вырос на 10%, евро — на 13%

Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 ₽ (+10,42%), евро — на 11,29 ₽ (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).

В Казахстане по запросу США задержали топ-менеджера бывшей Group-IB

Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня. Экстрадиции Кислицина добиваются США.

Обломки батискафа «Титан» доставили на берег в Канаде

На берег были выгружены носовой обтекатель батискафа, части его корпуса и хвостовой части.

Полиция Франции заявила о задержании 875 человек в ходе беспорядков

Беспорядки привели к поджогам зданий и общественного транспорта в нескольких городах страны, кражам из магазинов и применению слезоточивого газа.

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