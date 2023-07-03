13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 10 забавных фактов о сурикатах
3 июля в мире неофициально отмечают Всемирный день суриката. В нашем материале — 10 интересных фактов об этих необычных животных.
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1. Естественная среда обитания сурикатов — саванны на юге Африки. Здесь они роют норы глубиной до 1,5 м или пользуются норами африканской земляной белки.
2. Сурикаты могут вырастать крупнее зайца.
3. В теплый день сурикаты обожают греться на солнце, принимая самые причудливые позы. Например, они могут подолгу стоять на задних лапах, замерев, как статуи.
4. Внешне сурикаты напоминают гибрид собаки, белки и енота, но на самом деле они родственники мангустов.
5. Сурикаты едят насекомых, ящериц, змей, скорпионов, пауков, многоножек, птичьи яйца и некоторые растения.
6. Сурикаты обладают повышенным иммунитетом к ядам змей и скорпионов.
7. Колонии сурикатов враждуют между собой. На границах их владений часто возникают стычки и настоящие сражения, в которых гибнут многие зверьки. Поэтому сурикатов считают одними из самых кровожадных животных.
8. Сурикаты часто переговариваются между собой. Ученые насчитали в их «речи» не менее 25 звуковых сочетаний.
9. Самка суриката может приносить до четырех пометов в год. В каждом помете бывает до 7 малышей.
10. Сурикаты хорошо приручаются. В Южной Африке зверьков держат дома для ловли грызунов и змей.