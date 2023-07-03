14:41 (мск), источник: Аргументы и факты
Где не смогут работать иностранцы в России?
Депутаты считают, что рабочие места нужны своим.
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Ежегодно правительство утверждает процентный показатель работников, которых можно нанимать из числа иностранцев, для разных видов деятельности. Согласно проекту постановления на 2024 год, все работодатели не смогут брать на работу граждан других государств в аптеки, для лоточной торговли на рынках или в палатках — процентный показатель иностранцев от общего числа работников для этих сфер равен нулю. Дополнительно установлены ограничения для Удмуртии — там иностранцев не возьмут выращивать овощи, не разрешат работать в такси, водителем грузового транспорта и заниматься пассажирскими перевозками. В Калужской области иностранцы смогут заниматься только торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами — иные виды розничной торговли под запретом, а также не смогут работать на сухопутном пассажирском транспорте.
Какие еще ограничения планируют ввести для иностранных граждан в 2024 году и где, разбирался aif.ru.
Кабмин разрешил брать не больше половины иностранцев от общего числа сотрудников в следующих видах деятельности:
Меньше всего работников из-за рубежа разрешили брать для торговли алкоголем в розницу и продажи табачной продукции в специализированных магазинах (15%); для деятельности в области спорта (25%) и деятельности в области прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта (24%).
Максимальная доля иностранцев предусмотрена для строительства (80%), управления недвижимым имуществом и обслуживания зданий и территорий (70%).
Для ряда субъектов проект предполагает исключения из общих нормативов. Так, ограничение найма иностранцев в 80% для строительства не действует в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Краснодарском крае, Амурской области, Магаданской области и Москве. Ограничение по количеству сотрудников из-за рубежа для продажи алкоголя и табачной продукции не распространяется на Калужскую область. С полным списком исключений можно ознакомиться здесь.
На этот год кабмин устанавливал аналогичные новым ограничения. Проект на 2024 год не предполагает изменений ни по процентному соотношению иностранной рабочей силы с российскими работниками, ни по видам деятельности, ни по региональному разделению.