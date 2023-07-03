15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сравнили кошачий нос с химическим оборудованием
Вдыхаемый животными поток воздуха одновременно разделяется, увлажняется и анализируется.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В опубликованном исследовании в журнале PLoS Computational Biology команда ученых из Америки и Великобритании раскрыла секрет чувствительности носа домашней кошки. Ранее авторы работы изучили строение обонятельных структур у крысы и человека.
Используя данные микрокомпьютерной томографии и серии гистологических срезов, ученые создали точную 3D-модель кошачьего носа. «Пустив» поток воздуха в получившийся образец, они выяснили, что проводящие носовые структуры кошки представляют собой множество плотно упакованных изогнутых костных трубочек. Благодаря этому входящий воздух разделяется на два потока: один поступает непосредственно к чувствительным клеткам обонятельного эпителия, давая мозгу сигнал о запахе, второй же сначала очищается от примесей и увлажняется, и лишь затем поступает дальше.
Примечательно, что после прямого переноса к обонятельным клеткам поток воздуха как бы возвращается назад, после чего происходит его более длительный и обстоятельный анализ. По способу обработки этот процесс можно сравнить с газовым хроматографом (прибором, который используется в химии для анализа сложных газовых веществ).
Подобную конструкцию носа имеет крокодил, однако кошки явно выигрывают у них в компактности. По оценкам авторов работы, строение их органа в 100 раз эффективнее для анализа запахов, чем прямой «воздуховод», как у земноводных.
Недавно ученые из Германии выяснили, что шмели используют запах, чтобы найти дорогу домой. Особенно в условиях, когда визуальные знаки противоречивы.
Олеся Маевская