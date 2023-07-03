Астрономы впервые увидели на Солнце «падающие звезды»

ТАСС, 3 июля. Европейские астрономы наблюдали в атмосфере Солнца ранее не описанное явление. Исследователи образно сравнивают его с падающими звездами, которые мы видим при сгорании метеорных тел в атмосфере Земли. На Солнце появление таких вспышек связано с выпадением на поверхность светила сгустков плазмы — корональным дождем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).
Статья с описанием исследования доступна на портале arXiv.
«Зонд Solar Orbiter находится на достаточно близком расстоянии к Солнцу, чтобы фиксировать малозаметные процессы внутри короны, в том числе влияние на нее коронального дождя, — сказал Патрик Антолин, ведущий автор работы из Нортумбрийского университета. — Само по себе наблюдение за корональным дождем — огромный шаг для исследования физики Солнца. Это поможет раскрыть основные тайны светила, к примеру, как оно нагревается до нескольких миллионов градусов».
Высокая температура короны, внешнего слоя атмосферы Солнца, пока является одной из главных загадок светила. Ученые до сих пор ищут ответ на вопрос, что способствует повышению температуры от 5,8 тыс. кельвинов у поверхности (фотосферы) Солнца до миллиона и более кельвинов в его короне.
Для поисков ответа на этот и многие другие вопросы в космос три года назад был запущен зонд Solar Orbiter. Недавно аппарат сблизился с Солнцем на рекордно малое расстояние, 49 млн км, около трети расстояния между Землей и светилом. Это позволило получить наиболее детальные на сегодняшний день снимки солнечной короны. В частности, зонд сделал первые снимки сгустков коронального дождя со сверхвысоким разрешением.
Корональный дождь представляет собой поток из «капель» плазмы, которая конденсируется в более холодных областях атмосферы светила. Диаметр одного такого сгустка составляет от 120 до 500 км.
Собранные зондом данные указали на то, что падение «капель» дождя на поверхность Солнца порождает «огненные шары» — небольшие, но хорошо заметные вспышки ультрафиолетового излучения, которые длятся несколько минут. Исследователи сообщают, что пики интенсивности излучения говорят о нагревании газа до миллиона градусов в местах падения этих сгустков.
Этот процесс во многом обуславливает переменчивый характер свечения короны, который ранее фиксировался при помощи других наблюдательных приборов, подытожили исследователи.
Solar Orbiter — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью примерно $1,5 млрд. Миссия зонда рассчитана на семь лет, в течение которых аппарат будет вести наблюдение за солнечной активностью и полярными областями звезды. Он был запущен 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V.
Зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце. Четыре других необходимы для изучения среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволяет ему сближаться с Солнцем на расстояние до 42 млн км.