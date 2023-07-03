17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли в англосаксонских могилах изделия из Африки
Торговые связи Британии в раннем Средневековье были значительно шире, чем предполагалось.
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В 2017—2019 годах, во время раскопок в Линкольншире на востоке Англии, археологи обнаружили кладбище из 49 захоронений конца V — середины VI века нашей эры. Больше всего внимания привлекли семь женских могил, в погребальном инвентаре которых нашли кольца из кости. Подобные изделия и ранее встречались в могилах знатных англосаксонских женщин.
Диаметр колец составлял 10−15 сантиметров, а в погребениях они всегда располагались на уровне бедер. Сейчас ученые считают, что это элементы сумок — горлышко, к которому крепили кожаный или тканевый мешочек. Он подвешивался к поясу дамы вместе с ножами и подвесками.
Самые ранние упоминания о подобных кольцах появились в отчетах британских антикваров в XIX веке. На данный момент археологи нашли сотни костяных основ для сумок, и всегда — в богатых женских могилах
Когда-то и Британия, и Северная Африка были колониями Рима с налаженными, в том числе торговыми связями. Однако после прихода варваров империя пала, и в Европе наступили «Темные века». Этим историографическим термином обозначают период регресса, упадка культуры и искусства по сравнению с античностью.
У ученых было еще одно предположение, что кольца были изготовлены из бивней моржей (их тогда массово использовали и для других изделий) или мамонтов. Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, смогли с помощью биомолекулярного анализа установить, из чего-таки они были созданы.
Результат подтвердил первые предположения антикваров — кольца смастерили из костей слонов, живших в районе Аксумского царства (территория современных Эритреи и Северной Эфиопии). Радиоуглеродное датирование показало, что эти животные жили примерно в
Это означает, что слоновая кость поступала в Англию регулярно, а не осталась там с римских времен. Во времена Средневековья англосаксонские королевства жили натуральным хозяйством. У них не было монетного двора, а золото, оставшееся от римлян, использовали как украшения, а не платежные средства. Выводы нового исследования поднимают вопросы о производстве, доставке и обработке слоновой кости, на которые предстоит ответить ученым.
Недавно серебряный браслет матери фараона Хеопса привел ученых к научному прорыву. Украшение стало первым в истории свидетельством торговли Египта и Греции.
Олеся Маевская