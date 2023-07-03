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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сеуле робот впервые дирижировал на концерте оркестра

Ему ассистировал человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Reuters передает, что андроид EveR 6 был дирижером в Сеуле в прошлую пятницу, 30 июня, во время выступления национального оркестра Южной Кореи. Это первый подобный опыт в ​​стране.

EveR 6 ассистировал коллега-человек Чхве Су Йол. «Робот смог выполнить тонкие движения гораздо лучше, чем я себе представлял», — поделился впечатлениями дирижер.

Однако он отметил существенный недостаток андроида — отсутствие слуха. Один из слушателей сказал, что EveR 6 дирижировал на элементарном уровне, так как искусственному интеллекту не хватает навыков понимания и анализа музыки.

Недавно израильские инженеры создали робота, который различает запахи. В будущем он заменит собак, ищущих контрабанду в аэропортах и на вокзалах.

Олеся Маевская

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