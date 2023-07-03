18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина прожил в дорогом отеле почти два года, заплатив лишь за одну ночь
Полиция считает, что он мог быть в сговоре с кем-то из сотрудников.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Житель Индии Анкуш Датта находится под следствием в связи с обвинением в мошенничестве. Мужчина прожил 603 дня в 5-звездочном отеле в Нью-Дели, заплатив только за одну ночь, передает Odditycentral.
Анкуш забронировал номер 30 мая 2019 года в известном отеле Roseate House в Дели. Он должен был выехать на следующий день, но, по словам следователей, мужчина жил в отеле непрерывно до 22 января 2021 года, не оплачивая проживание, еду, напитки и все другие услуги, которыми он пользовался в течение этого времени.
Отель тем временем понес серьезные финансовые потери. Постоялец задолжал ему 70 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей).
Следователи выясняют, как именно мужчине удалось все провернуть. Предположительно, он мог быть в сговоре с одним из сотрудников, который получил какое-то финансовое поощрение за свою помощь.
По словам руководства отеля, Анкуш Дутта прибегал к различным уловкам, чтобы продлить свое пребывание в роскошном отеле. Например, он осуществил три платежа по чеку в разное время, и все они были отклонены.
Недавно были названы самые популярные у россиян направления для отдыха. Большинство путешествовавших граждан в июне предпочли поездки внутри страны.
Олеся Маевская