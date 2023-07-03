19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 3 июля
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Планы дестабилизации обстановки в России в конце июня провалились прежде всего благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны России.
Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян.
Сейчас в ряде регионов у «Почты России» есть свободные ставки, их делят, чтобы получать большую зарплату.
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Новые данные помогли ближе познакомиться с их лунами и атмосферой.