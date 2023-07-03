Сотрудники отеля «приютили» забытую плюшевую чайку Семья с дочкой отдыхала в одном из отелей Анапы, и, уезжая домой, девочка случайно забыла в тумбочке свою любимую игрушку - плюшевую чайку Кусто
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19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 3 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Шойгу прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Планы дестабилизации обстановки в России в конце июня провалились прежде всего благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны России.

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%

Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян.

Эксперты оценили оптимизацию зарплат в «Почте России»

Сейчас в ряде регионов у «Почты России» есть свободные ставки, их делят, чтобы получать большую зарплату.

Проректора РАНХиГС заподозрили в мошенничестве

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

От Сатурна до Урана: «Джеймс Уэбб» снял все четыре планеты-гиганта

Новые данные помогли ближе познакомиться с их лунами и атмосферой.

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