03:19 (мск), источник: ТАСС
В Московском регионе ожидается жара до 30 градусов
К выходным температура воздуха понизится.
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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Воздух в столичном регионе со среды по пятницу будет прогреваться до плюс 30−31 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В среду 26−28 градусов в Москве, на востоке и юго-востоке области — до 30 градусов. В четверг уже и в самой Москве будет 28−30 градусов, по области — до 31 градуса. В пятницу тоже будет очень теплая погода — 25−30 градусов», — сказал он.
По словам Вильфанда, жителей столичного региона также ожидают теплые ночи, из-за чего среднесуточная температура будет на 2,5−4 градуса выше нормы. «То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», — отметил он.
К выходным температура в Москве и Подмосковье немного понизится.