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03:19 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается жара до 30 градусов

К выходным температура воздуха понизится.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +26° 74% 756 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Воздух в столичном регионе со среды по пятницу будет прогреваться до плюс 30−31 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду 26−28 градусов в Москве, на востоке и юго-востоке области — до 30 градусов. В четверг уже и в самой Москве будет 28−30 градусов, по области — до 31 градуса. В пятницу тоже будет очень теплая погода — 25−30 градусов», — сказал он.

По словам Вильфанда, жителей столичного региона также ожидают теплые ночи, из-за чего среднесуточная температура будет на 2,5−4 градуса выше нормы. «То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», — отметил он.

К выходным температура в Москве и Подмосковье немного понизится.

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