10:57 (мск), источник: Life.ru
Норвежец наткнулся на могилу викинга во дворе своего дома
Житель норвежского города Сетесдаль во дворе частного дома обнаружил могилу викинга. Об этом сообщает Science Norway.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Владельцы дома решили заняться благоустройством заднего двора и сооружением пристройки. Глава семейства Оддбьерн Холум Хейланд выкапывал яму под фундамент — и наткнулся на камень. Доставая его, он нашёл предметы, похожие на рукоять и лезвие меча. Когда мужчина увидел аналогичное изображение в Сети, заподозрил, что прикоснулся к временам викингов, и обратился в муниципалитет.
Археологи подтвердили его догадку. По их мнению, клинок был изготовлен в конце 800-х — начале 900-х годов. Разломан он был, вероятнее всего, при погребении — как ритуал. Также учёные сделали вывод, что это захоронение знатного человека, потому что большинство обычных викингов имели лишь топоры и копья.
Кроме того, в могиле нашли украшения: брошь, которой можно закрепить плащ, пряжку от ремня, позолоченные стеклянные бусины. Викинги любили наряжаться, так что по этим артефактам нельзя определить пол. Археологи продолжат раскопки, они надеются отыскать останки.
Сам дом был построен в 1740 году. В 1970-х родители жены Оддбьерна Холума Хейланда тоже благоустраивали участок, но никаких артефактов не обнаружили.