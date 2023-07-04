10:53 (мск), источник: РБК Life
Россияне назвали главные качества идеального коллеги
Чаще он работает в бухгалтерии, но есть и среди работников образования.
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Большинству россиян доводилось в своей жизни работать с идеальным коллегой, главными качествами которого были профессионализм, доброта и честность. Опрос на тему «Встречали ли россияне идеального коллегу и какими качествами он должен обладать» провели эксперты сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру». Результатами аналитики поделились с РБК Life.
Участие в исследовании приняли более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
Ответы россиян о самых главных качествах идеального коллеги распределились так:
Как оказалось, своего идеального коллегу преимущественно удавалось повстречать людям, работающим в сфере бухгалтерии, транспорта/логистики и образования. Случалось такое везение и с респондентами из IT-сферы и агропромышленности.
«Для 76% россиян не важен пол идеального коллеги. Так ответили почти равное количество мужчин и женщин — 77 и 75% соответственно. При этом 14% участников опроса уверены, что с мужчинами у них лучше складываются отношения. А 10% легче находят общий язык с женщинами на работе. Интересно, что так отвечали чаще мужчины, чем женщины», — пояснили РБК Life полученные данные авторы исследования.
Ранее стало известно, что жители мегаполисов не видят плохого в служебных романах — лишь 18% высказались за их категорический запрет. Мнение горожан заметно отличается от точки зрения сельских жителей, 70% из которых чаще видят в служебных романах вред рабочему процессу.
Половина жителей деревень не одобряют неформальные отношения с коллегами, а 39% респондентов, живущих в сельской местности, готовы поддержать официальный запрет романов на работе. Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) такой разрыв между взглядами горожан и сельчан поясняют тем, что в деревне люди хорошо знают друг друга и любовная связь легко становится достоянием общественности.