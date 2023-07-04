11:39 (мск), источник: ТАСС Наука
На Памире нашли следы высокогорного поселения возрастом около 14 тыс. лет
Ранее считалось, что первые люди поселились там не ранее восьми тысяч лет назад.
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ТАСС, 4 июля. Сотрудники новосибирского Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН вместе с коллегами из восьми стран обнаружили останки поселения человека в высокогорьях Восточного Памира древностью 14 тыс. лет. Ранее считалось, что первые люди поселились там не ранее восьми тысяч лет назад, сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири» во вторник. Работа с подробностями исследования опубликована в журнале Archaeological Research in Asia.
«Ученые Института археологии и этнографии СО РАН совместно с зарубежными коллегами исследовали высокогорное скальное убежище Куртеке в Восточном Памире. Благодаря современным методам они получили данные, что люди там появились около 14 тыс. лет назад, гораздо раньше, чем предполагалось», — говорится в публикации.
В раскопках приняли участие также ученые из Австрии, Германии, Дании, Италии, Польши, США, Таджикистана и Франции. До этого крупные археологические исследования Восточного Памира проводились лишь в 60−70-х годах прошлого века. Тогда считалось, что 8 тыс. лет назад эти территории были покрыты ледником. Международная экспедиция возобновила исследования в 2018—2019 годах. Ученые применили такие методы, как палеоэкологический подход, абсолютное датирование, зооархеологический и археоботанический анализы, карпологический анализ (изучение древних семян) и ДНК-анализ найденных зубов животных.
«При изучении разреза мы выявили кострища и обнаружили каменные артефакты, недалеко от которых залегал небольшой фрагмент кости животного, отколотый явно при участии человека (в естественной среде кость так не фрагментируется, обычно такие повреждения появляются, когда человек ломает ее, например, чтобы добыть костный мозг). Мы отправили этот фрагмент на радиоуглеродный анализ, и абсолютное датирование нам показало дату около 14 тыс. лет», — цитирует «Наука в Сибири» руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН, кандидата исторических наук Светлану Шнайдер.
По ее словам, раскопки на высоте 3,98 тыс. метров проводятся, чтобы выяснить, что заставило древнего человека селиться в таких экстремальных условиях со скудной растительностью и перепадами температуры от −40 градусов зимой и +20 летом. Исследования продолжатся в полевом сезоне текущего года.