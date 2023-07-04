11:46 (мск), источник: Вокруг Света
В Китае найден 3000-летний город династии Шан с элитными гробницами
Внутри захоронений сотни артефактов бронзового века.
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С 1940-х годов жители китайского города Юйлинь в провинции Шэньси то и дело находили на своих земельных участках древние артефакты. Но их происхождение было неизвестно. Пока за дело не взялись археологи. Исследуя находки, они обнаружили целое поселение бронзового века, раскинувшееся на 11 холмах и занимающее площадь более 3 км².
Как рассказал газете China Daily исследователь из Института археологии Китая Сю Лянгао, на месте современного города Юйлинь он вместе с коллегами обнаружил «все основные элементы центрального поселения». В прошлом археологи находили здесь несколько гробниц и масштабных построек, но на этот раз им удалось раскрыть «полное лицо поселения».
Сделать это им помогли бронзовые сосуды для питья, расписная керамика, украшения, инкрустированные бирюзой, резные кусочки нефрита и еще сотни реликвий возрастом более 3000 лет. Археологи утверждают, что их сделали во времена династии Шан, правившей северным Китаем примерно с 1600 по 1046 год до нашей эры.
Шэньси вместе с соседними Хэнанем составляет так называемую колыбель древней китайской цивилизации в бассейне Хуанхэ. И династия Шан — самая ранняя, о которой есть археологические свидетельства. Раскопки здесь начались в июне 2022 года, и теперь этот древний город признан крупнейшим в регионе. Археологи уже нашли девять аристократических гробниц, семь из которых — прямоугольные и с проходами, что указывает на их принадлежность местным лидерам.
Центр города бронзового века построен из утрамбованной земли — строительной техники, при которой смесь влажной почвы уплотняется внутри формы или каркаса. Здесь также обнаружили постройки различного назначения, в том числе ремесленные мастерские и гончарные печи. Также археологи раскопали несколько бронзовых частей конных колесниц и останки лошадей, которые станут «важным свидетельством для изучения появления колесниц в Китае и развития обычаев захоронения колесниц».
По мнению археологов, руины, возможно, когда-то были столицей отдельного государства, которое завоевала династия Шан. В общем, есть еще где покопаться исследователям. Того и гляди, найдут что-то более впечатляющее, чем итальянский винзавод, на котором виноград давили императоры.