13:15 (мск), источник: Вокруг Света
3D-дизайнер восстановил лицо жившей 3000 лет назад в Шотландии девушки Авы
Оказывается, древняя британка выглядела не совсем так, как считали раньше.
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Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес, известный своими реконструкциями лиц древних людей, представил новую фигуру из прошлого — теперь мы можем увидеть, как выглядела молодая женщина, которая жила в Шотландии примерно 3806 (±21) лет назад. По данным археологов, она относилась к европейской культуре колоколовидных кубков.
Ава, как назвали ее исследователи, была найдена в 1987 году рабочими во время строительства дороги на севере Шотландии, недалеко от известного мегалитического сооружения Ачаванич («поле камней»). Останки женины лежали в каменной гробнице вместе с глиняным стаканом с коротким горлом, коровьей костью и маленькими кусочками кремня.
В новом исследовании, опубликованном в конце июня 2023 года, говорится также, что она была высокой — рост посчитали по размерам берцовой кости, он оказался около 1,71 метра. И женщине было 18−25 лет на момент смерти.
При обнаружении останков, у черепа не хватало нижней челюсти, что затрудняло создании ее портрета. Для получения полной картины специалисты использовали компьютерную томографию черепа Авы и КТ современных людей.
«Благодаря анатомическим, статистическим и логическим данным удалось реконструировать ее лицо даже без нижней челюсти. Затем я решил проследить профиль лица, что мы и делаем с помощью комбинации маркеров толщины мягких тканей, которые сообщают о границах кожи».
По словам исследователя, в процессе того, как образ виртуального донора, созданного по КТ других черепов, все больше преобразуется в череп Авы, кожа и мягкие ткани донора тоже корректируются вслед за деформациями черепа. Постепенно они становятся примерно такими, какими когда-то обладал этот конкретный человек, живший тысячи лет назад.
Специалисты добавляют, что, судя по ее чертам лица, которые мы теперь можем видеть, и росту — Ава была довольно крупной и внушительной девушкой для своего времени.
Ранее Мораес также помог ученым выяснить, что череп одного из старейших Homo sapiens Европы — женский, а не мужской, как считали долгое время. И восстановить внешность этой девушки, которая жила 31 тысячу лет назад.