14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великие озера Америки вернулась «рыба-вампир»
Ее популяция возросла после начала пандемии.
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Insider передает, что в водах Великих озер снова была обнаружена морская минога. Этот инвазивный паразитический вид выживает, высасывая кровь из своих хозяев. Благодаря этому минога получила прозвище «рыба-вампир». У нее круглый рот с рядом острых зубов и зазубренный язык, а по форме она больше похоже на угря.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), этот паразит обитает в северной и западной частях Атлантического океана, но в начале XIX века перебрался в Великие озера через канал Велланд, соединяющий озера Онтарио и Эри.
«В течение десяти лет миноги перебрались во все пять Великих озер, где быстро приступили к охоте на важных с коммерческой точки зрения озерных рыб, включая форель, сиги, окуня и осетра, — пишут представители NOAA. — В течение столетия промысел форели прекратился в основном из-за неконтролируемого распространения миноги».
К 1960-м годам паразит сократил ежегодный коммерческий улов озерной форели в верховьях Великих озер с 6,8 миллионов до 262 тысяч килограмм. За популяцией этого крайне инвазивного вида следят Комиссия по рыболовству Великих озер, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США и Департамент рыболовства и океанов Канады.
Как сообщают представители служб, в последние годы популяция морской миноги сократилась на 90% «в большинстве районов Великих озер», однако с 2020 по 2021 годы пандемия COVID-19 и последующие ограничения на поездки лишили агентства возможности контролировать распространение этой рыбы.
Насколько точно увеличилось количество миног неизвестно. Однако согласно отчету некоммерческого научного издания Undark Magazine, в 2020 году бригады, ответственные за контроль популяции, обработали пестицидами только около 25% целевых потоков, в следующем году цифра достигла 75%. По примерным подсчетам контроль над популяцией миног стоит от 15 до 20 миллионов долларов (1,3−1,7 миллиарда рублей) в год.
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Олеся Маевская