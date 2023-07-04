17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вспышка на Солнце оборвала радиосвязь на западе США и в Тихом океане
Ученые предсказывают новые энергетические выбросы.
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В воскресенье, 2 июля 2023 года, астрономы зафиксировали солнечную вспышку X-класса — самой мощной категории, на которую способно наше светило. Она ионизировала верхние слои атмосферы Земли, создавая помехи для высокочастотных сигналов на той стороне планеты, которая в то время была обращена к Солнцу.
Как пишет ScienceAlert, под воздействие вспышки попали запад США и Тихий океан: там случилось кратковременное отключение радиосвязи. Эффект для Земли оказался мягче, чем мог бы быть, поскольку вспышка утихла без дальнейших происшествий. Астрономы не увидели никаких признаков выброса корональной массы, а радиосвязь была налажена в кратчайшие сроки.
Это солнечное извержение предверщает начало 11-летнего пика активности звезды. По данным Королевской обсерватории Бельгии, количество солнечных пятен достигло 21-летнего максимума, при этом в среднем в июне появлялось по 163 солнечных пятна в день.
Такая активность вполне нормальна для Солнца. Оно проходит через пики и спады активности, называемые солнечными максимумами и солнечными минимумами, каждые 11 лет; сейчас мы находимся в 25-м цикле.
Ученые полагают, что солнечный максимум произойдет в июле 2025 года. Представители NASA и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) ожидают, что цикл достигнет относительно спокойного пика примерно в 115 солнечных пятен в день. Однако ученые предсказывают, что он при этом может быть одним из самых сильных из когда-либо зарегистрированных.
Недавно астрономы впервые увидели на Солнце «падающие звезды». Исследователи получили их детальные снимки и описали, как они воздействуют на атмосферу светила.
Олеся Маевская