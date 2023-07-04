Россияне назвали главные качества идеального коллеги Чаще он работает в бухгалтерии, но есть и среди работников образования
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Спецоперация на Украине
18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 4 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В ЦБ объяснили падение курса рубля
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева связала падение рубля с сокращением платежного баланса страны.

Иран стал полноправным членом ШОС
Об этом говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита.

Бастрыкин поручил проверить нападение на Милашину и Немова
О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Немова стало известно 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить.

В МВД объяснили, как будут забирать права за неявку в военкомат
Решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета.

На Камчатке потерпел крушение истребитель МиГ-31
Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта