18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 4 июля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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В ЦБ объяснили падение курса рубля
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева связала падение рубля с сокращением платежного баланса страны.
Иран стал полноправным членом ШОС
Об этом говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита.
Бастрыкин поручил проверить нападение на Милашину и Немова
О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Немова стало известно 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить.
В МВД объяснили, как будут забирать права за неявку в военкомат
Решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета.
На Камчатке потерпел крушение истребитель МиГ-31
Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.