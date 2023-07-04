18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: в зарождающейся Вселенной время текло в пять раз медленнее
Но в моменте это не ощущалось.
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Вселенная постоянно расширяется, и в теории это означает, что события, происходившие в ее раннем периоде (в первый миллиард лет после Большого взрыва), показались бы нам замедленными в сравнении с привычным течением времени. Чтобы проверить эту теорию, ученые из Сиднейского и Оклендского университетов изучили развитие почти двух сотен квазаров (сверхмассивных черных дыр в центрах галактик) за 20 лет. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Astronomy.
Научные сотрудники проанализировали выборку из 190 квазаров возрастом от 2,45 до 12,17 миллиарда лет (Большой взрыв произошел 13,8 миллиарда лет назад), при этом данные в диапазоне длин волн были получены за период в два десятилетия. За каждой черной дырой провели около 200 наблюдений, что позволило детально реконструировать их колебания.
Из-за огромного расстояния до Солнечной системы квазары выглядят такими, какими выглядели в далекой древности. Излучение, дошедшее до Земли, было испущено 3−12 миллиардов лет назад. Изучив его искажения, ученые выяснили, как именно текло время в разные периоды существования Вселенной: если 3 миллиарда лет назад — лишь в 1,2 раза медленнее, то 12 миллиардов лет назад — в пять раз.
Данные косвенно подтверждаются зарегистрированными на разном расстоянии от Земли вспышками сверхновых — здесь также отмечалось изменение скорости течения времени. Другими словами, квазары вполне подходят для подобных исследований. Впрочем, гипотетический наблюдатель, оказавшийся бы в относительной близости от квазара в древние времена, никакого замедления не заметил бы.
Недавно NASA показало, как выглядят самые гигантские черные дыры во Вселенной. Размер одной из них в 66 млрд раз больше массы Солнца.
Олеся Маевская