В Белоруссии предложили убежище монахам УПЦ

«Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви», — говорится в сообщении.
В Синоде также обеспокоились сообщениями о вероятных планах Киева вывезти из лавры христианские святыни, ранее об этом заявляла Служба внешней разведки (СВР) России. «Если эти направленные против Православия замыслы будут реализованы, Святая Церковь и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения, которые люди обретают в молитве у чтимых лаврских икон и святых мощей угодников Божиих, почивающих в храмах и пещерах этой древней обители», — отметили в БПЦ.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника обязало представителей церкви покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора — после этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, которое позже отклонил суд.
Позже мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с УПЦ, но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.
6 июня украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия минкульта Украины обязала монахов покинуть лавру. 1 июля выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман заявил, что власти вновь потребовали от монахов освободить ряд корпусов лавры до 4 июля.