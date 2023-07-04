«Оленье» суперлуние показали на фото Это первое подобное событие в 2023 году
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Главные новости к вечеру 4 июля
22:26 (мск), источник: Ведомости

В Белоруссии предложили убежище монахам УПЦ

В Белорусской православной церкви (БПЦ) предложили убежище монахам Украинской православной церкви (УПЦ), если их вынудят покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщили в пресс-службе БПЦ со ссылкой на заявление Синода церкви.

Источник: РИА "Новости"

«Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви», — говорится в сообщении.

В Синоде также обеспокоились сообщениями о вероятных планах Киева вывезти из лавры христианские святыни, ранее об этом заявляла Служба внешней разведки (СВР) России. «Если эти направленные против Православия замыслы будут реализованы, Святая Церковь и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения, которые люди обретают в молитве у чтимых лаврских икон и святых мощей угодников Божиих, почивающих в храмах и пещерах этой древней обители», — отметили в БПЦ.

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника обязало представителей церкви покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора — после этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, которое позже отклонил суд.

Позже мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с УПЦ, но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.

6 июня украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия минкульта Украины обязала монахов покинуть лавру. 1 июля выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман заявил, что власти вновь потребовали от монахов освободить ряд корпусов лавры до 4 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что думают губернаторы о новых критериях своей эффективности
Депутат через суд заставил мэра Новосибирска обсудить возвращение выборов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
религии