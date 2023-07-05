На Памире нашли следы поселения возрастом около 14 тыс. лет Ранее считалось, что первые люди поселились там не ранее восьми тысяч лет назад
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
20Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
05:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Трутнев пообещал заменить проректоров вузов, где нет патриотических кружков

Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Источник: РИА "Новости"

На встрече со студентами он заявил, что проректоров по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в вузе, снимут с должностей.

По мнению Юрия Трутнева, патриотическое движение должно быть в каждом высшем учебном заведении России «и уж точно» в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. Он пообещал собрать проректоров по воспитательной работе вузов Дальнего Востока вечером 5 июня и проверить их работу.

«И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», — сообщил господин Трутнев (цитата по ТАСС).

Помощник секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Наиль Мухитов говорил, что в условиях военной операции существует большая потребность в агитаторах, пропагандистах и политработниках, которые могли бы разъяснять молодым людям причины начала спецоперации. Власти также рассматриви вопрос о введении в вузах церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах. Однако Минобрнауки отказалось от этого нововведения.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Небывалое ограничение для уклонистов начнет действовать 11 июля
Акинфеев на грани очередного вечного рекорда. Подробности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование