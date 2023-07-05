09:09 (мск), источник: Газета.Ру
В Белоруссии скоропостижно скончался министр транспорта
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко скончался на 47 году жизни, сообщает информационное агентство «БелТА».
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По информации из открытых источников, с начала своей карьеры Аврааменко работал по направлению дорожного строительства — после выпуска из Белорусской государственной политехнической академии, работал в дорожно-строительном управлении и тресте.
С 2006 года, Аврааменко работал в правительстве, начиная с управления транспорта и коммуникаций Совета Министров Белоруссии. С 2013 году работал в министерстве транспорта и коммуникаций на должности заместителя министра, в 2016 году — первого заместителя. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.
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