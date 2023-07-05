Аптечный доктор. Фармацевтов призывают отказаться от контрактов с маркетологами

«Тайные» покупатели союза пациентов также выяснили, что две трети (69,7%) провизоров в аптеках не интересуются предпочтениями клиентов, а каждый пятый (17,8%) не задает никаких уточняющих вопросов для подбора безрецептурного препарата. Важное наблюдение: 47% фармацевтов инициативно предложили другой вариант медикамента даже при наличии нужного пациенту препарата в аптеке. Эти средства являлись аналогом по действующему веществу и дозировке только в 23,3% случаев. Более того, в 62% случаев рекомендации содержали БАДы.
«Провизоры уже не выполняют возложенной на них функции независимого консультирования и помощи в выборе препарата, будучи напрямую заинтересованными в продаже продукции с наибольшей наценкой и бонусами», — говорится в исследовании, предоставленном «Ведомости. Городу».
Исследование на похожую тему проводила платформа Pharmznanie.ru, результаты следующие: треть фармацевтических работников отпускают препарат с торговым наименованием, который запросил покупатель, 70% рекомендуют препарат на свое усмотрение, при этом 17% рекомендуют препараты, включенные в рекомендацию офиса аптечной сети.
Аналогичная ситуация при замене препарата: 25% фармацевтов отметили, что в рамках замены лекарственного средства чаще рекомендуют препараты, включенные в рекомендацию аптечной сети.
Согласно документу ВСП, такие тенденции сформировались благодаря активному росту на коммерческом рынке аптечных сетей. «Провизор выполняет бизнес-задачи, поставленные руководством аптечной сети по исполнению маркетинговых контрактов», — приходят к выводу авторы исследования. По данным аналитической компании DSM Group, на конец 2022 г. в России работали 70 423 аптеки, годом ранее — 66 437.
Часть врачей уверены, что тенденции, вскрытые в ходе проверки, «требуют государственного регулирования». «Врачебное сообщество бьет в набат: провизоры порой необоснованно корректируют врачебные назначения, предлагая замену препаратов, — рассказал “Ведомости. Городу” доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. — По сути, они являются коммерческими агентами, получающими бонусы за продажу или рекомендации коммерчески выгодных препаратов».
Павел Воробьев подчеркнул, что «система бонусов встроена в систему мотивации фармперсонала»:
Если рецептурные препараты назначаются врачами, то в случае безрецептурных препаратов основным источником информации, помимо рекомендаций врача, являются рекомендации и консультации фармацевта или провизора, инструкция по медицинскому применению препарата, а также реклама.
Он добавил, что «ассортимент в аптеках также регулируется коммерческой политикой, то есть наличием маркетинговых контрактов с производителями: в случае отсутствия контракта необходимые лекарства могут быть даже выведены из ассортимента, что формирует риски в области доступности лекарств».
При этом в Союзе профессиональных фармацевтических организаций изданию «Коммерсантъ» заявили, что исследование «не внушает доверия», а Аптекарская гильдия и Российская ассоциация аптечных сетей на запрос издания не ответили.
Управляющий партнер специализирующейся на фармацевтике консалтинговой компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский выступил против предложений госрегулирования вопросов, изложенных в исследовании ВСП. «Роль аптек — это консультирование. Госрегулирование — это, по сути, лишить магазин возможности продавать, а рестораны — пускать к клиентам официантов. Есть ли реально на рынке агрессивная замена препаратов? Да, есть, в отдельных сетях. Нельзя сказать, что это есть везде. Просто идите в ту аптеку, где этой агрессивной замены нет».
Он добавил, что «как-то регулировать этот вопрос, во-первых, неразумно, а во-вторых, это никак не получится контролировать». «Чтобы оценить качество рекомендации, нужно создать стандарт рекомендации», — объяснил эксперт. Лисовский также поставил под сомнение результаты исследования. «Просто фарма — это очень хайповая тема», — пояснил он.
Между тем Павел Воробьев отмечает, что в России существует профессиональный стандарт «Провизор», установленный в 2016 г. приказом Минтруда. Добавим, что общий объем реализации лекарственных препаратов в РФ делится на сегменты ЖНВЛП (45%) (жизненно важные лекарственные препараты) и не ЖНВЛП (55%). Государственные органы не регулируют ценообразование препаратов вне перечня ЖНВЛП, а значит, аптечные сети самостоятельно устанавливают цены на эти препараты. «При условии, что аптечные сети развиваются за счет акцента на дорогие препараты, мы наблюдаем ежегодный рост цен для потребителя среди препаратов не из перечня ЖНВЛП», — резюмировал Павел Воробьев.