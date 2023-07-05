13:20 (мск), источник: РБК Life
Житель США съел 62 хот-дога за 10 минут для победы в необычном конкурсе
39-летний Джоуи Честнат в 16-й раз стал лидером неординарного турнира.
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39-летний житель США Джоуи Честнат принял участие в ежегодном мужском конкурсе по поеданию хот-догов в штате Нью-Йорк, где всего за 10 минут он съел 62 булочки с сосиской. Мужчина становился лидером соревнования уже 15 раз, и на этот раз он вновь победил в необычном турнире, получив приз в виде пояса. За всю историю конкурса с момента его основания в 2004 году энтузиаст съел более 1150 хот-догов. Об этом сообщает People.
В демонстрации необычных способностей мужчине не помешал ни проливной дождь, ни устрашающая молния. Впрочем, в прошлом году соревнование было еще более накаленным: его пытались сорвать активисты по защите животных Direct Action Everywhere. Прямо во время турнира один из активистов выбежал на арену и требовал разоблачить поставщика мяса для хот-догов. Честнат схватил неизвестного за шею и держал его, пока на место не прибыла охрана и не увела оттуда активиста.
Джоуи Честнат участвует в конкурсе по поеданию хот-догов с 2005 года и признается, что любит есть их не только во время турнира, но и в обычной жизни. «Очень редко, когда их нет в моем холодильнике. Обычно у меня есть отличный запас хот-догов с говядиной», — признался энтузиаст.
Вместе с тем мужчина заявил, что планирует и дальше участвовать в турнире, поскольку это приносит ему положительные эмоции.
«Даже если кто-то придет и побьет меня, мне все равно будет весело. Такие конкурсы так увлекательны, мне все это нравится. Это одна из тех вещей, которая объединяет людей. И даже если с возрастом я буду чувствовать себя хуже, то все равно найду способ хоть немного поучаствовать в этом», — рассказал Честнат.
Незадолго до этого своим поступком также удивил житель Филадельфии Александр Томинский. Он съел 40 куриц-гриль за 40 дней и признался, что сделал это для того, чтобы заставить окружающих улыбаться.