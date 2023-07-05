Топ-7 причин не отказываться от отпуска

Да, многим из нас знакома работа без энтузиазма и мотивации. Однако, если долгое время игнорировать отдых, можно довести себя до нервного истощения, выгорания или депрессии. Восстанавливаться после любого из этих заболеваний придется дольше, затратнее и менее приятно, чем съездить в отпуск на пару недель.
В случае, если вы «пропускаете» своих коллег вперед своей «отпускной» очереди, знайте — никто не поблагодарит вас. Вероятнее всего, в череде дней они и вовсе забудут о вашем благородном жесте. А вот начальство сделает вывод, но не в вашу пользу. Недавно сотрудники Школы бизнеса Фукуа Университета Дьюка в США выяснили, что одно из самых ценных качеств любого сотрудника — лояльность — негативно влияет на их же работу и карьеру. Начальство дает таким работникам больше работы и реже продвигает их по службе.
Параллельно с работой вы можете заниматься спортом, пить витамины и достаточное количество воды, гулять на свежем воздухе по вечерам или в выходные, но при этом ваш организм будет на пределе. Из-за нескончаемой работы мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что, в свою очередь, снижает иммунитет. Также тревожность приводит к раздражительности, что может негативно повлиять и на отношения с окружающими.
Когда все силы уходят на повседневные задачи, на домашние дела и общение с семьей не остается сил. Это, как показали опросы, неизбежно приводит к эмоциональному и физическому истощению, что негативно сказывается как на нашем здоровье, так и на нашей работе. При длительном сохранении такого недовольства появляются депрессивные расстройства. Хотите разорвать порочный круг — отправляйтесь в отпуск.
В первую очередь, это касается отсутствия смены обстановки. В мозгу перестают образовываться новые нейронные связи, что негативно сказывается на нервной системе. Это, в свою очередь, косвенно влияет на все, что мы описали выше. Новые места, знакомства и смена обстановки расслабят ваш организм в целом и улучшат состояние нервной системы в частности.
Переработки могут привести к выгоранию — состоянию эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. Это может привести к желанию уволиться, но если вы годами не ходили в отпуск и не просили компенсацию за них, вас ждет разочарование. Выплаты после увольнения полагаются только за последние два года работы. Лучше потратьте эти деньги на отдых.
Смена обстановки подразумевает под собой не только поездку на курорт. Можно с комфортом отдохнуть в соседней республике, области и даже городе, не потратив много сил и средств. Даже поездка на 3 дня может сильно улучшить ваше состояние и дать силы на новые рабочие свершения.