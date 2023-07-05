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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Топ-7 причин не отказываться от отпуска

5 июля — Международный день трудоголика, и, как нам кажется, это прекрасный повод напомнить некоторым читателям о пользе отдыха и вреде переработок. Мы собрали целых 7 причин, чтобы вы выбрали себя и свое ментальное здоровье. Особенно, если вы — сотрудник месяца.

Источник: Chen Mizrach/CC0

1. При постоянных нагрузках снижается эмоциональный фон.

Да, многим из нас знакома работа без энтузиазма и мотивации. Однако, если долгое время игнорировать отдых, можно довести себя до нервного истощения, выгорания или депрессии. Восстанавливаться после любого из этих заболеваний придется дольше, затратнее и менее приятно, чем съездить в отпуск на пару недель.

2. Начальство и коллеги не оценят вашу жертвенность.

В случае, если вы «пропускаете» своих коллег вперед своей «отпускной» очереди, знайте — никто не поблагодарит вас. Вероятнее всего, в череде дней они и вовсе забудут о вашем благородном жесте. А вот начальство сделает вывод, но не в вашу пользу. Недавно сотрудники Школы бизнеса Фукуа Университета Дьюка в США выяснили, что одно из самых ценных качеств любого сотрудника — лояльность — негативно влияет на их же работу и карьеру. Начальство дает таким работникам больше работы и реже продвигает их по службе.

3. Отсутствие отдыха понижает иммунитет.

Параллельно с работой вы можете заниматься спортом, пить витамины и достаточное количество воды, гулять на свежем воздухе по вечерам или в выходные, но при этом ваш организм будет на пределе. Из-за нескончаемой работы мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что, в свою очередь, снижает иммунитет. Также тревожность приводит к раздражительности, что может негативно повлиять и на отношения с окружающими.

4. Переработки на работе приводят к неудовлетворенности дома.

Когда все силы уходят на повседневные задачи, на домашние дела и общение с семьей не остается сил. Это, как показали опросы, неизбежно приводит к эмоциональному и физическому истощению, что негативно сказывается как на нашем здоровье, так и на нашей работе. При длительном сохранении такого недовольства появляются депрессивные расстройства. Хотите разорвать порочный круг — отправляйтесь в отпуск.

5. Отсутствие отдыха приводит к деградации нервной системы.

В первую очередь, это касается отсутствия смены обстановки. В мозгу перестают образовываться новые нейронные связи, что негативно сказывается на нервной системе. Это, в свою очередь, косвенно влияет на все, что мы описали выше. Новые места, знакомства и смена обстановки расслабят ваш организм в целом и улучшат состояние нервной системы в частности.

6. Компенсация за «неотгулянный» отпуск вернется не полностью.

Переработки могут привести к выгоранию — состоянию эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. Это может привести к желанию уволиться, но если вы годами не ходили в отпуск и не просили компенсацию за них, вас ждет разочарование. Выплаты после увольнения полагаются только за последние два года работы. Лучше потратьте эти деньги на отдых.

7. Отсутствие горячих туров в даты вашего отпуска не должны стать причиной отказа от отдыха.

Смена обстановки подразумевает под собой не только поездку на курорт. Можно с комфортом отдохнуть в соседней республике, области и даже городе, не потратив много сил и средств. Даже поездка на 3 дня может сильно улучшить ваше состояние и дать силы на новые рабочие свершения.

Олеся Маевская

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