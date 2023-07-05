15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США уборщик случайно уничтожил научные исследования за 25 лет
Ущерб оценили в один миллион долларов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Политехнический институт Ренсселера (США) предъявил иск уборщику частной компании, который был нанят для приведения в порядок лабораторий. Как передает CNN, услышав «раздражающий сигнал тревоги» со стороны морозильной камеры, он выключил аппарат, содержавший бесценные клеточные культуры и образцы для исследований.
Представители вуза рассказали, что в лаборатории хранились данные более 20 лет исследований. Даже небольшое колебание температуры в три градуса нанесло бы образцам в камере катастрофический ущерб.
Когда исследователи обнаружили, что большая часть их научных материалов оказалась уничтожена из-за повышения температуры с необходимых −44 градусов Цельсия до −3,5 градуса, институт подал иск против клининговой компании. Общий размер ущерба составил более миллиона долларов (около 90,5 миллиона рублей).
Недавно в Норвегии турист случайно нашел пиктограммы бронзового века. Из-за исторической важности их точное местонахождение держится в секрете.
Олеся Маевская