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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США уборщик случайно уничтожил научные исследования за 25 лет

Ущерб оценили в один миллион долларов.

Источник: Matt H. Wade/CC BY-SA 3.0

Политехнический институт Ренсселера (США) предъявил иск уборщику частной компании, который был нанят для приведения в порядок лабораторий. Как передает CNN, услышав «раздражающий сигнал тревоги» со стороны морозильной камеры, он выключил аппарат, содержавший бесценные клеточные культуры и образцы для исследований.

Представители вуза рассказали, что в лаборатории хранились данные более 20 лет исследований. Даже небольшое колебание температуры в три градуса нанесло бы образцам в камере катастрофический ущерб.

Когда исследователи обнаружили, что большая часть их научных материалов оказалась уничтожена из-за повышения температуры с необходимых −44 градусов Цельсия до −3,5 градуса, институт подал иск против клининговой компании. Общий размер ущерба составил более миллиона долларов (около 90,5 миллиона рублей).

Недавно в Норвегии турист случайно нашел пиктограммы бронзового века. Из-за исторической важности их точное местонахождение держится в секрете.

Олеся Маевская

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