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17:31 (мск), источник: РБК

Минтранс опроверг планы ввести новый сбор с авиапассажиров

В Минтрансе заявили, что сообщения о планах создать резервный фонд и взимать с пассажиров сбор на случай банкротства авиакомпаний не соответствуют действительности.

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Минтранс не ведет работу по созданию резервного фонда помощи пассажирам на случай банкротства авиакомпаний, сообщили в пресс-службе министерства.

«Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ведущие российские авиакомпании выступили против создания подобного фонда, так как подобные действия не помогли бы повысить доступность воздушного транспорта для населения.

О планах ввести дополнительный сбор ранее сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, Минтранс в июне сообщил авиакомпаниям о работе над предложением «Ростеха» запустить «национальную систему взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов должен стать «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки».

Обсуждение введения нового сбора идет с прошлого года. Однако в прошлом мае сообщалось, что Минтранс отказался от идеи.

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