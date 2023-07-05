18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: жизнь рядом с парками замедляет биологическое старение
Это показал мета-анализ данных за 20 лет.
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Исследователи из США и Испании опубликовали в журнале Science Advances исследование, доказывающее, что жизнь рядом с зелеными насаждениями (лесами, скверами
Международная группа исследователей проанализировала данные, собранные за 20 лет от более чем 900 человек. Все они являлись жителями крупных американских городов, а их средний возраст составил 45 лет. Ученые оценивали долю зеленых насаждений в городе и обилие парков и скверов рядом с местами проживания добровольцев. Биологический возраст испытуемых авторы научной работы определяли через метилирование ДНК, полученной из образцов крови.
Результаты анализа показали, что «зеленая» среда влияет на здоровье человека на молекулярном уровне. Чем больше было насаждений рядом, тем медленнее протекало биологическое старение и развивались возрастные болезни. В среднем люди, проживающие в менее чем пяти километрах от крупных зеленых насаждений, были на 2,5 года биологически моложе сверстников из менее озелененных районов.
Однако это правило работает не для всех: например, у чернокожих добровольцев связь между окружающей зеленью и скоростью старения была выражена слабее, а у участников исследования из неблагополучных районов, напротив, она оказалась более явной.
Таким образом, обилие зеленых насаждений замедляет скорость биологического старения у всех людей, но раса и социально-экономический статус могут влиять на эффективность этого замедления, отметили ученые. Поскольку видимый эффект оказывало только длительное проживание в зеленом районе, это доказывает важность правильного дизайна городских кварталов для улучшения здоровья его жителей.
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Олеся Маевская