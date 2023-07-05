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Спецоперация на Украине
18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 5 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Медведев назвал условие для завершения спецоперации «за несколько дней»

Спецоперация на Украине может быть завершена в течение нескольких дней, если западные страны прекратят поставлять оружие и технику ВСУ.

Песков назвал вымыслом «предостережение» Си Цзиньпина Путину

Информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предостерегал президента России Владимира Путина от нанесения ядерного удара по Украине, является вымыслом.


Минтранс опроверг планы ввести новый сбор с авиапассажиров

Сообщения о планах создать резервный фонд и взимать с пассажиров сбор на случай банкротства авиакомпаний не соответствуют действительности.

В Крыму сообщили об устранении пробки на мосту со стороны Кубани

Очереди из машин перед Крымским мостом отсутствуют и со стороны Краснодарского края, и со стороны Крыма.

WWF внесли в перечень нежелательных в России организаций

По оценке Генпрокуратуры, представители WWF (признан иностранным агентом) «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» пытались влиять на решения органов власти РФ, «препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».

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