18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 5 июля
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Спецоперация на Украине может быть завершена в течение нескольких дней, если западные страны прекратят поставлять оружие и технику ВСУ.
Информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предостерегал президента России Владимира Путина от нанесения ядерного удара по Украине, является вымыслом.
Сообщения о планах создать резервный фонд и взимать с пассажиров сбор на случай банкротства авиакомпаний не соответствуют действительности.
Очереди из машин перед Крымским мостом отсутствуют и со стороны Краснодарского края, и со стороны Крыма.
По оценке Генпрокуратуры, представители WWF (признан иностранным агентом) «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» пытались влиять на решения органов власти РФ, «препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».