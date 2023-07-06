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07:58 (мск), источник: Газета.Ру

Почти половина россиян путешествуют реже раза в год

Большинство из опрошенных (47%) путешествуют всего раз в год и реже. Это показало совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2: Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: Reuters

Четверть участников опроса ответили, что отправляются путешествовать раз в полгода, каждому десятому удается совершать поездки несколько раз в полгода, а 9% делают это раз в месяц.

Кроме этого, половина респондентов признались, что не будут брать отпуск этим летом. Почти треть (31%) признались, что не смогут взять отпуск из-за работы, 24% — из-за финансовых обстоятельств, а 21% отметили, что у них отпуск запланирован в другое время года.

Из тех, кто запланировал себе летний отпуск, большинство (42%) собираются отдыхать за границей, 29% поедут в курортные регионы России, каждый пятый отправится отдыхать в другие регионы страны.

Большинство (46%) респондентов полетят в отпуск на самолете, 29% воспользуются личным автомобилем, 14% поедут на поезде. 12% выберут автобус, а 9% будут передвигаться на арендованном автомобиле или каршеринге.

Говоря о видах путешествий, больше трети (32%) опрошенных предпочитают поездки, организованные и спланированные самостоятельно, 27% выбирают туры «Все включено». 26% отдают предпочтение экскурсионным турам, а 15% — тематическим. Длительные поездки на автомобиле оказались одним из самых популярных типов путешествий — подобный опыт был больше чем у половины всех опрошенных (52%).

Треть опрошенных признались, что относятся с большой любовью к путешествиям на автомобиле, а 37% из них обычно находятся за рулем в таких поездках. Почти каждый пятый (18%) опрошенный сообщил, что никогда так никуда не ездил, но с большим бы энтузиазмом попробовал.

Интересно, что 28% из тех опрошенных, которые любят путешествия на автомобиле, предпочитают путешествовать на арендованных машинах. Из преимуществ такого вида транспорта участники опроса отмечают возможность выбрать автомобиль, подходящий для конкретной поездки (37%), возможность провести тест-драйв понравившегося автомобиля непосредственно перед поездкой (26%), экономию денег на техобслуживании и страховке (23%) и отсутствие забот о состоянии автомобиля (13%).

Евгений Одинцов

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