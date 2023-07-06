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11:14 (мск), источник: © РИА Новости

Турагенты рассказали, как россияне экономят в Турции

Российские туристы в Турции сокращают дни отдыха и выбирают отели меньшей звездности.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным турагентов, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или сокращать количество дней на отдыхе, сообщает TourDom.ru.

«Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году “четверки” практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много», — говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. Среди востребованных, относительно недорогих отелей категории «пять звезд» специалисты называют Armas Bella Sun в Сиде (136 тысяч рублей за неделю на двоих в июле, с вылетом из Москвы), Cesars Resort в Сиде (148 тысяч). Хорошо продаются также четырехзвездочные Justiniano Club Alanya, Armas Beach, Camyuva Beach, Greenwood Kemer, Sea Gull, Club Dizalya, Lonicera, Pegasos.

Небольшое снижение в продажах доли «пятерок» (на пять процентов) в пользу трех- и четырехзвездочных гостиниц и апартаментов видят и в сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel. Кроме того, из пятерки самых продаваемых отелей исчезли объекты стоимостью более 240 тысяч рублей.

Некоторые туристы не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю. «Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос», — отметили в одном из турагентств.

В частности, неплохо бронируют четырехзвездочные Hedef Kleopatra, Caretta Relax, Xeno Eftalia Resort, Krizantem, Ananas, Artemis Princess. «Все очень-очень бюджетные и хорошие, — отмечает Полина Алексашина (турагентство “Слетать.ру”, Санкт-Петербург). — Hedef реновировали, открыли недавно. В Xeno Eftalia с маленькими детьми ездят».

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